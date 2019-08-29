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Ученые считают, что у оптимистов шансы прожить долгую жизнь выше, чем у пессимистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. У людей с оптимистическим настроением гораздо больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь, чем у тех, кто придерживается пессимистических взглядов на жизнь. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В эксперименте приняли участие около 70 тыс. женщин и более 1,5 тыс. мужчин. Специалисты из Школы медицины Бостонского университета в штате Массачусетс наблюдали за изменениями состояния здоровья добровольцев в зависимости от их отношения к жизни. Кроме того, участники рассказывали об уровне своей двигательной активности, вкусовые предпочтения, а также наличия вредных привычек, включая пристрастие к курению и употреблению алкоголя. Результаты показали, что в среднем продолжительность жизни людей с оптимистическим мировоззрением была на 11-15% выше, чем у пессимистов.

При этом, как отмечают ученые, положительно настроенные мужчины и женщины имели больше шансов дожить до 85 лет. В качестве возможной причины подобного явления специалисты назвали тот факт, что оптимистам проще контролировать свои эмоции. Следовательно, они лучше защищены от негативных последствий стресса.

“Стресс влияет на иммунную систему человека, и поэтому есть вероятность, что люди с позитивным настроем способны лучше справиться с различными инфекциями”, — подчеркнул профессор Бристольского университета Брюс Худ, комментируя результаты исследования.

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“Наши результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня оптимизма может привести к увеличению продолжительности жизни и хорошего самочувствия в пожилом возрасте”, — отметила профессор Школы медицины Бостонского университета Люинь Ли. Поэтому ученые рекомендуют пессимистам научиться находить положительные стороны в обычных вещах и представлять будущее, в котором все складывается хорошо.

Напомним, австралийские ученые обнаружили новые варианты мутаций генов, влияющих на развитие рака.

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