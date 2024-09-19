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The Washington Post

Дослідники з'ясували, ким була загадкова істота з наскельних малюнків у Південній Африці

Київ • УНН

 • 18580 перегляди

Дослідники ідентифікували загадкову істоту з бивнями на наскельному малюнку в Південній Африці як вимерлий вид дицинодонта.

Дослідники з'ясували, ким була загадкова істота з наскельних малюнків у Південній Африці

Дивна істота з бивнями, зображена в наскельному мистецтві корінних народів Південної Африки, є давно вимерлим видом, що передував динозаврам. Про це повідомляє пише Independent, пише УНН.

Деталі

Дослідження, опубліковане в середу в журналі PLOS ONE, показало, що загадкова тварина, намальована південноафриканським народом Сан на початку 1800-х років, могла бути натхненна вимерлим видом.

Вчені довго намагалися ідентифікувати довготілу тварину із загнутими донизу бивнями, яка не відповідає жодному відомому сучасному виду.

Відомо, що в басейні Кару в Південній Африці багато добре збережених скам'янілостей, зокрема тварин із бивнями, званих дицинодонтами, яких часто знаходять під час розкопок.

Тепер учені підозрюють, що фігуру з бивнями на наскельному малюнку можна порівняти зі скам'янілостями дицинодонта. За їхніми словами, ця інтерпретація підтверджується міфами Сан про великих тварин, які колись блукали цим регіоном.

Якщо буде встановлено, що витвір мистецтва справді зображує дицинодонта - вид, який вимер до динозаврів, то зображення народу Сан може передувати першому науковому опису стародавніх звірів принаймні на 10 років.

Малюнок був зроблений не пізніше 1835 року, що означає, що цей дицинодонт був зображений принаймні на 10 років раніше за західне наукове відкриття і найменування першого дицинодонта Річардом Оуеном у 1845 році,

- прокоментував співавтор дослідження Жюльєн Бенуа.

Він також додав, що ця робота підтверджує, що перші жителі півдня Африки, мисливці-збирачі племені Сан, виявили скам'янілості, інтерпретували їх і включили у своє наскельне мистецтво та систему вірувань.

Вчені зробили дивовижне відкриття, аналізуючи Туринську плащаницю20.08.24, 18:47 • 101143 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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