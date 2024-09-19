Исследователи выяснили, кем было загадочное существо с наскальных рисунков в Южной Африке

Странное существо с бивнями, изображенное в наскальном искусстве коренных народов Южной Африки, является давно вымершим видом, предшествовавшим динозаврам. Об этом сообщает пишет Independent, пишет УНН.

Детали

Исследование, опубликованное в среду в журнале PLOS ONE, показало, что загадочное животное, нарисованное южноафриканским народом Сан в начале 1800-х годов, могло быть вдохновлено вымершим видом.

Ученые долго пытались идентифицировать длиннотелое животное с загнутыми вниз бивнями, которое не соответствует ни одному известному современному виду.

Известно, что в бассейне Кару в Южной Африке много хорошо сохранившихся окаменелостей, в частности животных с бивнями, называемых дицинодонтами, которых часто находят во время раскопок.

Теперь ученые подозревают, что фигуру с бивнями на наскальном рисунке можно сравнить с окаменелостями дицинодонта. По их словам, эта интерпретация подтверждается мифами Сан о больших животных, которые когда-то бродили по этому региону.

Если будет установлено, что произведение искусства действительно изображает дицинодонта - вид, который вымер до динозавров, то изображение народа Сан может предшествовать первому научному описанию древних зверей по крайней мере на 10 лет.

Рисунок был сделан не позднее 1835 года, что означает, что этот дицинодонт был изображен по крайней мере на 10 лет раньше западного научного открытия и наименования первого дицинодонта Ричардом Оуэном в 1845 году, - прокомментировал соавтор исследования Жюльен Бенуа.

Он также добавил, что эта работа подтверждает, что первые жители юга Африки, охотники-собиратели племени Сан, обнаружили окаменелости, интерпретировали их и включили в свое наскальное искусство и систему верований.

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