Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Итальянские исследователи использовали новую технику, включающую рентгеновское излучение. Ученым удалось выявить, когда была изготовлена Туринская плащаница - ткань, в которой по преданию, похоронили Иисуса.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail и The scientific heritage.

Детали

Ученые сообщили о новых открытиях относительно Туринской плащаницы (льняная плащаница, в которой, как некоторые считают, был похоронен Иисус).

Проанализировав ткань с использованием новой техники, исследователи подтвердили, что материал был сделан около 2 000 лет назад, во времена Иисуса.

Указывается, что при исследовании использовался метод широкоугольного рентгеновского рассеивания (WAXS).

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Анализ, который измерял естественное старение целлюлозы льна, включал сравнение образцов плащаницы с другими полотнами первого века, найденными в Израиле. Плащаницу сравнивали с образцами льна, которые были изготовлены между 1260 и 1390 годами нашей эры. Отмечается, что ни один из них не был совместимым.

Команда исследователей установила, что Туринская плащаница, вероятно, хранилась при температуре около 72,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 55 процентов в течение примерно 13 веков.

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Ученые пришли к выводу, что полотно на Плащанице действительно принадлежит ко временам Иисуса, - это примерно 2000 лет назад.

Профили данных были полностью совместимы с аналогичными измерениями, полученными на образце белья, который датируется, согласно историческим записям, 55-74 годами нашей эры, найденным в Масаде (знаменитая крепость Ирода с видом на Мертвое море в Израиле - говорится в исследовании.

Результаты нового исследования, скорее всего, бросают существенный вызов предыдущим исследованиям, которые датировали плащаницу средневековьем.

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