Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу
Киев • УНН
Итальянские ученые использовали рентгеновский метод для анализа Туринской плащаницы. Результаты показывают, что ткань была изготовлена около 2000 лет назад, что соответствует временам Иисуса.
Итальянские исследователи использовали новую технику, включающую рентгеновское излучение. Ученым удалось выявить, когда была изготовлена Туринская плащаница - ткань, в которой по преданию, похоронили Иисуса.
Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail и The scientific heritage.
Детали
Ученые сообщили о новых открытиях относительно Туринской плащаницы (льняная плащаница, в которой, как некоторые считают, был похоронен Иисус).
Проанализировав ткань с использованием новой техники, исследователи подтвердили, что материал был сделан около 2 000 лет назад, во времена Иисуса.
Указывается, что при исследовании использовался метод широкоугольного рентгеновского рассеивания (WAXS).
Вівтар Стоунхенджу походить не з Уельсу, як раніш вважалося - нове дослідження15 августа 2024, 10:07 • 121514 просмотров
Анализ, который измерял естественное старение целлюлозы льна, включал сравнение образцов плащаницы с другими полотнами первого века, найденными в Израиле. Плащаницу сравнивали с образцами льна, которые были изготовлены между 1260 и 1390 годами нашей эры. Отмечается, что ни один из них не был совместимым.
Команда исследователей установила, что Туринская плащаница, вероятно, хранилась при температуре около 72,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 55 процентов в течение примерно 13 веков.
Археологи зазирнули у мить минулого Піренеїв завдяки 2200-річній спустошливій пожежі17 мая 2024, 18:48 • 105841 просмотр
Ученые пришли к выводу, что полотно на Плащанице действительно принадлежит ко временам Иисуса, - это примерно 2000 лет назад.
Профили данных были полностью совместимы с аналогичными измерениями, полученными на образце белья, который датируется, согласно историческим записям, 55-74 годами нашей эры, найденным в Масаде (знаменитая крепость Ирода с видом на Мертвое море в Израиле
Результаты нового исследования, скорее всего, бросают существенный вызов предыдущим исследованиям, которые датировали плащаницу средневековьем.
У США археологи знайшли череп мастодонта віком понад 13 000 років19 августа 2024, 14:52 • 87851 просмотр