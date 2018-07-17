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Туринська плащаниця не має ніякого відношення до Ісуса Христа - вчені

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Туринська плащаниця не була похоронним саваном Ісуса Христа. Такий висновок зробила група фахівців після аналізу залишених на тканині слідів крові, передає УНН з посиланням на британське видання Science Alert.

Дослідження позиції рук і тіла, необхідне для отримання напрямів руху крові, які можна побачити на Туринській Плащаниці, було проведено за допомогою добровольця, а також манекена.

Були вивчені різні положення тіла, в тому числі в позиціях стоячи, лежачи, а також зі складеними в районі паху руками.
Згідно з результатами експерименту, струмки на тильній стороні руки і кров, що стікає по ній, текли під двома абсолютно різними кутами. У першому випадку людина повинна була стояти, піднявши руки під кутом 45 градусів, а в другому випадку руки повинні бути підняті вертикально.

Крім того, рана, залишена списом, повинна була відбитися суцільним кривавою плямою, проте на полотні в цьому місці - сліди невеликої втрати крові, що, на думку дослідників, свідчить про вертикальне положення тіла.

Результати проведеного експерименту показують, що сліди крові Ісуса не збігаються з відбитками на савані. На думку експертів, це свідчить про те, що реліквія, ймовірно, не є справжньою.

Туринська плащаниця - це християнська реліквія, чотириметрове лляне полотно, в яке, за переказами, Йосип з Ариматеї загорнув тіло Ісуса Христа після його хресних страждань і смерті. Частина вірян переконана, що на плащаниці закарбувалися лик і тіло Христа, тому вона вважається однією з найбільших реліквій християнства.

Як повідомляв УНН, ще в 2014 році вчені з Туринського політехнічного університету заявили, що фактично довели, що плащаниця, на якій зображений лик Ісуса Христа, справжня.

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