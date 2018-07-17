Туринская плащаница не имеет никакого отношения к Иисусу Христу - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Туринская плащаница не была похоронным саваном Иисуса Христа. Такой вывод сделала группа специалистов после анализа оставленных на ткани следов крови, передает УНН со ссылкой на британское издание Science Alert.
Исследование позиции рук и тела, необходимое для получения направлений движения крови, которые можно увидеть на Туринской Плащанице, был проведен с помощью добровольцев, а также манекена.
Были изучены различные положения тела, в том числе в позициях стоя, лежа, а также со сложенными в районе паха руками.
Согласно результатам эксперимента, ручьи на тыльной стороне руки и кровь, которая стекает по ней, текли под двумя совершенно разными углами. В первом случае человек должен был стоять, подняв руки под углом 45 градусов, а во втором случае руки должны быть подняты вертикально.
Кроме того, рана, оставленная копьем, должна была отразиться сплошным кровавым пятном, однако на холсте в этом месте - следы небольшой потери крови, что, по мнению исследователей, свидетельствует о вертикальном положении тела.
Результаты проведенного эксперимента показывают, что следы крови Иисуса не совпадают с отпечатками на саванне. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что реликвия, вероятно, не является подлинной.
Туринская плащаница - это христианская реликвия, четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. Часть верующих убеждена, что на плащанице отпечатались лик и тело Христа, поэтому она считается одной из крупнейших реликвий христианства.
Как сообщал УНН, еще в 2014 году ученые из Туринского политехнического университета заявили, что фактически доказали, что плащаница, на которой изображен лик Иисуса Христа, настоящая.