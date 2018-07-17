Туринская плащаница не имеет никакого отношения к Иисусу Христу - ученые

Исследование позиции рук и тела, необходимое для получения направлений движения крови, которые можно увидеть на Туринской Плащанице, был проведен с помощью добровольцев, а также манекена.



Были изучены различные положения тела, в том числе в позициях стоя, лежа, а также со сложенными в районе паха руками.

Согласно результатам эксперимента, ручьи на тыльной стороне руки и кровь, которая стекает по ней, текли под двумя совершенно разными углами. В первом случае человек должен был стоять, подняв руки под углом 45 градусов, а во втором случае руки должны быть подняты вертикально.



Кроме того, рана, оставленная копьем, должна была отразиться сплошным кровавым пятном, однако на холсте в этом месте - следы небольшой потери крови, что, по мнению исследователей, свидетельствует о вертикальном положении тела.



Результаты проведенного эксперимента показывают, что следы крови Иисуса не совпадают с отпечатками на саванне. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что реликвия, вероятно, не является подлинной.



Туринская плащаница - это христианская реликвия, четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. Часть верующих убеждена, что на плащанице отпечатались лик и тело Христа, поэтому она считается одной из крупнейших реликвий христианства.



Как сообщал УНН, еще в 2014 году ученые из Туринского политехнического университета заявили, что фактически доказали, что плащаница, на которой изображен лик Иисуса Христа, настоящая.



