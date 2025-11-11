Дощі та тумани: синоптики дали прогноз на вівторок
Київ • УНН
11 листопада в Україні очікується хмарна дощова погода, на заході невеликі дощі, на решті території помірні, а в деяких областях значні. У Києві та області прогнозується туман з видимістю 200-500 метрів.
У вівторок, 11 листопада, на більшості території України очікується хмарна дощова погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на заході країни пройдуть невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі.
Вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°
У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - 8-10°. Крім того, у ДСНС попередили, що зранку у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 метрів. Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту.
