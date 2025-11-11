Дожди и туманы: синоптики дали прогноз на вторник
Киев • УНН
11 ноября в Украине ожидается облачная дождливая погода, на западе небольшие дожди, на остальной территории умеренные, а в некоторых областях значительные. В Киеве и области прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров.
Во вторник, 11 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная дождливая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на западе страны пройдут небольшие, на остальной территории умеренные, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди.
Утром в западных областях и на Левобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°
В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха - 8-10°. Кроме того, в ГСЧС предупредили, что утром в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров. Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта.
