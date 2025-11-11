$41.980.11
10 ноября, 18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября

Киев • УНН

 • 852 просмотра

11 ноября отмечаются многочисленные праздники, включая День холостяка, День Независимости Польши, Международный день энергосбережения и Всемирный день шопинга. В этот день также чтят память погибших в Первой мировой войне и животных, пострадавших на войнах.

День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября

11 ноября — дата, насыщенная событиями мирового масштаба. В этот день отмечают как государственные праздники — День Независимости Польши, так и международные — День холостяка, День энергосбережения и Всемирный день шопинга. Верующие вспоминают святых мучеников Виктора и Стефаниду и преподобного Феодора Студита, а мир чтит память погибших в Первой мировой войне и животных, пострадавших на войнах. УНН предлагает подборку праздников 11 ноября, которые объединяют прошлое и современность, напоминая о силе человеческого духа, независимости и заботе о планете.

День холостяка

День холостяка празднуют 11 ноября, учредили его студенты Нанкинского университета в Китае в 1990-х годах. Дата 11.11 символизирует четыре единицы — четыре одиноких человека.

Со временем праздник превратился из шутливого в один из крупнейших коммерческих дней в мире. В Китае его называют "День одиноких".

День Независимости Польши

Польша отмечает День Независимости 11 ноября — в честь восстановления государственности в 1918 году после 123 лет разделов между россией, Пруссией и Австрией. В этот день Юзеф Пилсудский принял власть в Варшаве, и страна снова появилась на карте Европы.

Праздник является одним из важнейших в Польше и сопровождается парадами, торжественными речами и возложением цветов к национальным памятникам. В Варшаве проходит большой "Марш Независимости". Это день национальной гордости и единства польского народа.

Всемирный день шопинга

Празднуют 11 ноября — в тот же день, что и День холостяка, ведь именно тогда в Китае возникла традиция массовых онлайн-скидок. Идею подхватили крупные компании по всему миру, превратив ее в "глобальный фестиваль покупок".

В этот день онлайн-магазины предлагают огромные скидки, часто большие, чем в "черную пятницу". Для экономики Китая это одно из важнейших коммерческих явлений года. Однако экологи предостерегают, что массовое потребление создает значительную нагрузку на окружающую среду.

Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне09.11.25, 10:00 • 140147 просмотров

День памяти погибших в Первой мировой войне

Отмечается 11 ноября — в день подписания Компьенского перемирия 1918 года, завершившего Первую мировую войну. Его также называют Днем перемирия или Днем памяти.

Во многих странах символом этого дня является красный мак, напоминающий о павших солдатах. В Великобритании и странах Содружества проходят минуты молчания и возложение венков. Это день глубокого уважения ко всем, кто погиб за мир.

Международный день энергосбережения

Праздник учрежден в 2008 году по инициативе Международной экологической организации "World Energy". Цель — привлечь внимание к рациональному использованию энергии и ресурсов.

В этот день проводят образовательные мероприятия, экоуроки, флешмобы и кампании по уменьшению потребления электричества. Многие учреждения символически выключают свет на один час. День энергосбережения напоминает, что даже малые действия каждого могут повлиять на состояние планеты.

День памяти животных-жертв войны

Этот день отмечают 11 ноября, чтобы почтить миллионы животных, погибших на войнах — лошадей, собак, голубей и других. Идею учредили в Великобритании в 2004 году.

Символом является фиолетовый мак — в знак уважения к животным, служившим людям в боевых действиях. Их роль в войнах была огромной: они перевозили боеприпасы, спасали раненых, передавали сообщения. Этот день напоминает об ответственности человека за всех живых существ.

"Каждая жизнь важна" - ГСЧС в Сумах на месте вражеского удара спасли собаку08.09.23, 10:02 • 462010 просмотров

Всемирный день оригами

Праздник оригами отмечают 11 ноября в Японии, а в других странах — с 24 октября по 11 ноября. Дата символизирует сочетание красоты, терпения и творчества, присущих этому искусству.

Оригами (с японского "сложенная бумага") имеет многовековую историю, берущую начало в древних ритуалах. Сегодня это не только искусство, но и популярная форма арт-терапии и обучения концентрации. В этот день по всему миру проводят выставки, мастер-классы и флешмобы по складыванию бумажных фигурок.

День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды

Этот христианский праздник отмечается 11 ноября по новому стилю. Святой Виктор был воином в Дамаске, который принял мученическую смерть за веру во Христа в III веке.

Во время его казни языческая женщина Стефанида открыто выразила сочувствие, за что также была казнена. Их считают символами преданности вере и мужества перед преследованиями. В этот день верующие молятся об укреплении духа и стойкости в испытаниях.

День памяти преподобного Феодора Студита

Преподобный Феодор Студит (759–826) — выдающийся церковный деятель и реформатор монастырской жизни в Византии. Он возглавлял знаменитый Студийский монастырь в Константинополе, откуда и происходит его прозвище.

Феодор был активным борцом против иконоборчества, отстаивая право почитания икон. Его труды повлияли на развитие монастырского устава во всем православном мире. В день его памяти православные вспоминают о важности духовной дисциплины и верности идеалам.

В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви10.11.25, 13:34 • 6736 просмотров

Алла Киосак

