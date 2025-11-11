День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября
11 ноября отмечаются многочисленные праздники, включая День холостяка, День Независимости Польши, Международный день энергосбережения и Всемирный день шопинга. В этот день также чтят память погибших в Первой мировой войне и животных, пострадавших на войнах.
11 ноября — дата, насыщенная событиями мирового масштаба. В этот день отмечают как государственные праздники — День Независимости Польши, так и международные — День холостяка, День энергосбережения и Всемирный день шопинга. Верующие вспоминают святых мучеников Виктора и Стефаниду и преподобного Феодора Студита, а мир чтит память погибших в Первой мировой войне и животных, пострадавших на войнах. УНН предлагает подборку праздников 11 ноября, которые объединяют прошлое и современность, напоминая о силе человеческого духа, независимости и заботе о планете.
День холостяка
День холостяка празднуют 11 ноября, учредили его студенты Нанкинского университета в Китае в 1990-х годах. Дата 11.11 символизирует четыре единицы — четыре одиноких человека.
Со временем праздник превратился из шутливого в один из крупнейших коммерческих дней в мире. В Китае его называют "День одиноких".
День Независимости Польши
Польша отмечает День Независимости 11 ноября — в честь восстановления государственности в 1918 году после 123 лет разделов между россией, Пруссией и Австрией. В этот день Юзеф Пилсудский принял власть в Варшаве, и страна снова появилась на карте Европы.
Праздник является одним из важнейших в Польше и сопровождается парадами, торжественными речами и возложением цветов к национальным памятникам. В Варшаве проходит большой "Марш Независимости". Это день национальной гордости и единства польского народа.
Всемирный день шопинга
Празднуют 11 ноября — в тот же день, что и День холостяка, ведь именно тогда в Китае возникла традиция массовых онлайн-скидок. Идею подхватили крупные компании по всему миру, превратив ее в "глобальный фестиваль покупок".
В этот день онлайн-магазины предлагают огромные скидки, часто большие, чем в "черную пятницу". Для экономики Китая это одно из важнейших коммерческих явлений года. Однако экологи предостерегают, что массовое потребление создает значительную нагрузку на окружающую среду.
День памяти погибших в Первой мировой войне
Отмечается 11 ноября — в день подписания Компьенского перемирия 1918 года, завершившего Первую мировую войну. Его также называют Днем перемирия или Днем памяти.
Во многих странах символом этого дня является красный мак, напоминающий о павших солдатах. В Великобритании и странах Содружества проходят минуты молчания и возложение венков. Это день глубокого уважения ко всем, кто погиб за мир.
Международный день энергосбережения
Праздник учрежден в 2008 году по инициативе Международной экологической организации "World Energy". Цель — привлечь внимание к рациональному использованию энергии и ресурсов.
В этот день проводят образовательные мероприятия, экоуроки, флешмобы и кампании по уменьшению потребления электричества. Многие учреждения символически выключают свет на один час. День энергосбережения напоминает, что даже малые действия каждого могут повлиять на состояние планеты.
День памяти животных-жертв войны
Этот день отмечают 11 ноября, чтобы почтить миллионы животных, погибших на войнах — лошадей, собак, голубей и других. Идею учредили в Великобритании в 2004 году.
Символом является фиолетовый мак — в знак уважения к животным, служившим людям в боевых действиях. Их роль в войнах была огромной: они перевозили боеприпасы, спасали раненых, передавали сообщения. Этот день напоминает об ответственности человека за всех живых существ.
Всемирный день оригами
Праздник оригами отмечают 11 ноября в Японии, а в других странах — с 24 октября по 11 ноября. Дата символизирует сочетание красоты, терпения и творчества, присущих этому искусству.
Оригами (с японского "сложенная бумага") имеет многовековую историю, берущую начало в древних ритуалах. Сегодня это не только искусство, но и популярная форма арт-терапии и обучения концентрации. В этот день по всему миру проводят выставки, мастер-классы и флешмобы по складыванию бумажных фигурок.
День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды
Этот христианский праздник отмечается 11 ноября по новому стилю. Святой Виктор был воином в Дамаске, который принял мученическую смерть за веру во Христа в III веке.
Во время его казни языческая женщина Стефанида открыто выразила сочувствие, за что также была казнена. Их считают символами преданности вере и мужества перед преследованиями. В этот день верующие молятся об укреплении духа и стойкости в испытаниях.
День памяти преподобного Феодора Студита
Преподобный Феодор Студит (759–826) — выдающийся церковный деятель и реформатор монастырской жизни в Византии. Он возглавлял знаменитый Студийский монастырь в Константинополе, откуда и происходит его прозвище.
Феодор был активным борцом против иконоборчества, отстаивая право почитания икон. Его труды повлияли на развитие монастырского устава во всем православном мире. В день его памяти православные вспоминают о важности духовной дисциплины и верности идеалам.
