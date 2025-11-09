ukenru
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне

Киев • УНН

 3208 просмотра

Стилист Елена Мудренко рассказала о модных цветах зимы 2025–2026, среди которых коричневый мокко, красный «перец чили», лаймово-зеленый. Актуальными остаются маслянисто-желтый, небесно-голубой, бургунди, шоколадный, серый и молочный.

Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне

Этой зимой в моде будут преобладать теплые, насыщенные и природные оттенки. Главным цветом сезона Институт Pantone назвал коричневый мокко, а среди трендов - красный "перец чили", розовый с припудренным эффектом, лаймово-зеленый, все вариации хаки и фиолетовый электрик. Об этом рассказала журналистке УНН стилист Елена Мудренко.

Также, свою игру еще с летнего сезона продолжают маслянисто-желтый и небесно-голубой цвета. Конечно, неизменными осенними цветами остаются и бургунди, шоколадный серый и молочный.

- отметила Елена Мудренко.

По словам эксперта, именно эти оттенки доминировали на подиумах Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка в коллекциях Miu Miu, Saint Laurent, Prada, Gucci, Loewe, Bottega Veneta и других брендов.

Верхняя одежда, аксессуары и сочетания цветов

Прошлой зимой в верхней одежде доминировал шоколадный цвет. В этом сезоне он остается актуальным, но, по словам Елены, есть варианты для тех, кто хочет выглядеть иначе:

"Можно вместо шоколадного выбрать цвет хаки или глубокий синий - они будут выглядеть свежо и по-новому".

Среди самых актуальных сочетаний сезона она назвала комбинации розового с хаки, глубокого синего со светло-серым и лимонно-желтого с бордовым. Стилист также отметила, что это лишь малая часть красивых сочетаний цветов для гардероба.

Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенность08.10.25, 10:12 • 78963 просмотра

А что касается аксессуаров, Елена сказала, что "В аксессуарной группе остро трендовыми являются гиперболизированные украшения".

Универсальные цвета для всех

Елена подчеркивает, что универсальными остаются оттенки в нижней части образа, то есть все, что не в портретной зоне.

"Если говорить о портретной зоне, то это молочный и черный цвета - они точно подходят всем", - отмечает стилист.

На вопрос, каких цветов стоит избегать зимой, эксперт ответила просто:

"Избегать следует только тех цветов, которые вас раздражают или не нравятся".

Итак, зима 2025–2026 пройдет под знаком природных и теплых оттенков с яркими акцентами. Стилисты советуют не бояться экспериментов и сочетать классику с неожиданными цветами, сохраняя индивидуальность в каждом образе.

Алла Киосак

