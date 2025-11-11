День холостяка, День Незалежності Польщі та Міжнародний день енергозбереження: що ще відзначають 11 листопада

11 листопада - дата, насичена подіями світового масштабу. Цього дня відзначають як державні свята - День Незалежності Польщі, так і міжнародні - День холостяка, День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу. Віряни згадують святих мучеників Віктора і Стефаниду та преподобного Феодора Студита, а світ вшановує пам’ять загиблих у Першій світовій війні й тварин, що постраждали на війнах. УНН пропонує підбірку свят 11 листопада, які об’єднують минуле й сучасність, нагадуючи про силу людського духу, незалежність і турботу про планету.

День холостяка

День холостяка святкують 11 листопада, започаткували його студенти Нанкінського університету в Китаї в 1990-х роках. Дата 11.11 символізує чотири одиниці - чотири самотні людини.

З часом свято перетворилося з жартівливого на один із найбільших комерційних днів у світі. У Китаї його називають "День самотніх".

День Незалежності Польщі

Польща відзначає День Незалежності 11 листопада - на честь відновлення державності у 1918 році після 123 років поділів між росією, Пруссією та Австрією. Цього дня Юзеф Пілсудський прийняв владу у Варшаві, і країна знову з’явилася на мапі Європи.

Свято є одним із найважливіших у Польщі й супроводжується парадами, урочистими промовами та покладанням квітів до національних пам’ятників. У Варшаві проходить великий "Марш Незалежності". Це день національної гордості й єдності польського народу.

Всесвітній день шопінгу

Святкують 11 листопада - того ж дня, що й День холостяка, адже саме тоді в Китаї виникла традиція масових онлайн-знижок. Ідею підхопили великі компанії у всьому світі, перетворивши її на "глобальний фестиваль покупок".

У цей день онлайн-магазини пропонують величезні знижки, часто більші, ніж у "чорну п’ятницю". Для економіки Китаю це одне з найважливіших комерційних явищ року. Проте екологи застерігають, що масове споживання створює значне навантаження на довкілля.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Відзначається 11 листопада - у день підписання Комп’єнського перемир’я 1918 року, що завершило Першу світову війну. Його також називають Днем перемир’я або Днем пам’яті.

У багатьох країнах символом цього дня є червоний мак, що нагадує про полеглих солдатів. У Великій Британії та країнах Співдружності проходять хвилини мовчання й покладання вінків. Це день глибокої шани до всіх, хто загинув за мир.

Міжнародний день енергозбереження

Свято започатковане у 2008 році за ініціативи Міжнародної екологічної організації "World Energy". Мета - привернути увагу до раціонального використання енергії та ресурсів.

У цей день проводять освітні заходи, екоуроки, флешмоби та кампанії зі зменшення споживання електрики. Багато установ символічно вимикають світло на одну годину. День енергозбереження нагадує, що навіть малі дії кожного можуть вплинути на стан планети.

День памʼяті тварин-жертв війни

Цей день відзначають 11 листопада, щоб вшанувати мільйони тварин, які загинули на війнах - коней, собак, голубів та інших. Ідею започаткували у Великій Британії у 2004 році.

Символом є фіолетовий мак - на знак поваги до тварин, що служили людям у бойових діях. Їхня роль у війнах була величезною: вони перевозили боєприпаси, рятували поранених, передавали повідомлення. Цей день нагадує про відповідальність людини за всіх живих істот.

Всесвітній день орігамі

Свято орігамі відзначають 11 листопада у Японії, а в інших країнах - з 24 жовтня по 11 листопада. Дата символізує поєднання краси, терпіння та творчості, властивих цьому мистецтву.

Орігамі (з японського "складений папір") має багатовікову історію, що бере початок у давніх ритуалах. Сьогодні це не лише мистецтво, а й популярна форма арт-терапії та навчання концентрації. У цей день по всьому світу проводять виставки, майстер-класи та флешмоби зі складання паперових фігурок.

День пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди

Це християнське свято відзначається 11 листопада за новим стилем. Святий Віктор був воїном у Дамаску, який зазнав мученицької смерті за віру у Христа у III столітті.

Під час його страти язичницька жінка Стефанида відкрито виявила співчуття, за що також була страчена. Їх вважають символами відданості вірі та мужності перед переслідуваннями. У цей день віряни моляться про зміцнення духу і стійкість у випробуваннях.

День пам'яті преподобного Феодора Студита

Преподобний Феодор Студит (759–826) - видатний церковний діяч і реформатор монастирського життя у Візантії. Він очолював знаменитий Студійський монастир у Константинополі, звідки й походить його прізвисько.

Феодор був активним борцем проти іконоборства, відстоюючи право шанування ікон. Його праці вплинули на розвиток монастирського уставу у всьому православному світі. У день його пам’яті православні згадують про важливість духовної дисципліни й вірності ідеалам.

