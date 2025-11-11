День холостяка, День Незалежності Польщі та Міжнародний день енергозбереження: що ще відзначають 11 листопада

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10402 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26289 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34691 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51861 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33642 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50142 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41168 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51862 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45678 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50142 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41168 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5440 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29942 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35210 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60909 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136886 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

День холостяка, День Незалежності Польщі та Міжнародний день енергозбереження: що ще відзначають 11 листопада

Київ • УНН

 • 12064 перегляди

11 листопада відзначаються численні свята, включаючи День холотяка, День Незалежності Польщі, Міжнародний день енергозбереження та Всесвітній день шопінгу. Цього дня також вшановують пам'ять загиблих у Першій світовій війні та тварин, що постраждали на війнах.

День холостяка, День Незалежності Польщі та Міжнародний день енергозбереження: що ще відзначають 11 листопада

11 листопада - дата, насичена подіями світового масштабу. Цього дня відзначають як державні свята - День Незалежності Польщі, так і міжнародні - День холостяка, День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу. Віряни згадують святих мучеників Віктора і Стефаниду та преподобного Феодора Студита, а світ вшановує пам’ять загиблих у Першій світовій війні й тварин, що постраждали на війнах. УНН пропонує підбірку свят 11 листопада, які об’єднують минуле й сучасність, нагадуючи про силу людського духу, незалежність і турботу про планету.

День холостяка

День холостяка святкують 11 листопада, започаткували його студенти Нанкінського університету в Китаї в 1990-х роках. Дата 11.11 символізує чотири одиниці - чотири самотні людини.

З часом свято перетворилося з жартівливого на один із найбільших комерційних днів у світі. У Китаї його називають "День самотніх".

День Незалежності Польщі

Польща відзначає День Незалежності 11 листопада - на честь відновлення державності у 1918 році після 123 років поділів між росією, Пруссією та Австрією. Цього дня Юзеф Пілсудський прийняв владу у Варшаві, і країна знову з’явилася на мапі Європи.

Свято є одним із найважливіших у Польщі й супроводжується парадами, урочистими промовами та покладанням квітів до національних пам’ятників. У Варшаві проходить великий "Марш Незалежності". Це день національної гордості й єдності польського народу.

Всесвітній день шопінгу

Святкують 11 листопада - того ж дня, що й День холостяка, адже саме тоді в Китаї виникла традиція масових онлайн-знижок. Ідею підхопили великі компанії у всьому світі, перетворивши її на "глобальний фестиваль покупок".

У цей день онлайн-магазини пропонують величезні знижки, часто більші, ніж у "чорну п’ятницю". Для економіки Китаю це одне з найважливіших комерційних явищ року. Проте екологи застерігають, що масове споживання створює значне навантаження на довкілля.

Зима 2025–2026: які кольори будуть у моді цього сезону09.11.25, 10:00 • 140406 переглядiв

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Відзначається 11 листопада - у день підписання Комп’єнського перемир’я 1918 року, що завершило Першу світову війну. Його також називають Днем перемир’я або Днем пам’яті.

У багатьох країнах символом цього дня є червоний мак, що нагадує про полеглих солдатів. У Великій Британії та країнах Співдружності проходять хвилини мовчання й покладання вінків. Це день глибокої шани до всіх, хто загинув за мир.

Міжнародний день енергозбереження

Свято започатковане у 2008 році за ініціативи Міжнародної екологічної організації "World Energy". Мета - привернути увагу до раціонального використання енергії та ресурсів.

У цей день проводять освітні заходи, екоуроки, флешмоби та кампанії зі зменшення споживання електрики. Багато установ символічно вимикають світло на одну годину. День енергозбереження нагадує, що навіть малі дії кожного можуть вплинути на стан планети.

День памʼяті тварин-жертв війни

Цей день відзначають 11 листопада, щоб вшанувати мільйони тварин, які загинули на війнах - коней, собак, голубів та інших. Ідею започаткували у Великій Британії у 2004 році.

Символом є фіолетовий мак - на знак поваги до тварин, що служили людям у бойових діях. Їхня роль у війнах була величезною: вони перевозили боєприпаси, рятували поранених, передавали повідомлення. Цей день нагадує про відповідальність людини за всіх живих істот.

"Кожне життя важливе" - ДСНС у Сумах на місці ворожого удару врятували песика08.09.23, 10:02 • 462011 переглядiв

Всесвітній день орігамі

Свято орігамі відзначають 11 листопада у Японії, а в інших країнах - з 24 жовтня по 11 листопада. Дата символізує поєднання краси, терпіння та творчості, властивих цьому мистецтву.

Орігамі (з японського "складений папір") має багатовікову історію, що бере початок у давніх ритуалах. Сьогодні це не лише мистецтво, а й популярна форма арт-терапії та навчання концентрації. У цей день по всьому світу проводять виставки, майстер-класи та флешмоби зі складання паперових фігурок.

День пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди

Це християнське свято відзначається 11 листопада за новим стилем. Святий Віктор був воїном у Дамаску, який зазнав мученицької смерті за віру у Христа у III столітті.

Під час його страти язичницька жінка Стефанида відкрито виявила співчуття, за що також була страчена. Їх вважають символами відданості вірі та мужності перед переслідуваннями. У цей день віряни моляться про зміцнення духу і стійкість у випробуваннях.

День пам'яті преподобного Феодора Студита

Преподобний Феодор Студит (759–826) - видатний церковний діяч і реформатор монастирського життя у Візантії. Він очолював знаменитий Студійський монастир у Константинополі, звідки й походить його прізвисько.

Феодор був активним борцем проти іконоборства, відстоюючи право шанування ікон. Його праці вплинули на розвиток монастирського уставу у всьому православному світі. У день його пам’яті православні згадують про важливість духовної дисципліни й вірності ідеалам.

В Україні розпочали вже понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви10.11.25, 13:34 • 7872 перегляди

Алла Кіосак

Суспільство
Тварини
Австрія
Дамаск
Варшава
Велика Британія
Китай
Польща