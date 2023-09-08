"Кожне життя важливе" - ДСНС у Сумах на місці ворожого удару врятували песика
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по Сумах з-під завалів витягли песика. Роботи тривають, передає УНН з посиланням на Telegram.
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"Кожне життя важливе. На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Окупанти поцілили у приватний сектор.
За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
Зазначається, що на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики.