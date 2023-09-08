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"Кожне життя важливе" - ДСНС у Сумах на місці ворожого удару врятували песика

"Кожне життя важливе" - ДСНС у Сумах на місці ворожого удару врятували песика

Київ • УНН

 • 462006 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по Сумах з-під завалів витягли песика. Роботи тривають, передає УНН з посиланням на Telegram.

Цитата

"Кожне життя важливе. На місці ворожого удару у Сумах врятовано песика. Всі служби продовжують працювати на місці", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Окупанти поцілили у приватний сектор.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Зазначається, що на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики.

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