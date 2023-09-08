У Сумах з-під завалів врятували двох людей, постраждалих через ранкову ракетну атаку

Деталі

Вранці 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян.

До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н).

Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час ракетного удару по Сумах окупанти поцілили у приватний сектор.