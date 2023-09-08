В Сумах из-под завалов спасли двух человек, пострадавших из-за утренней ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Два человека пострадали в результате вражеской атаки по Сумах сегодня утром. Спасатели достали их из-под завалов разрушенного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Утром 8 сентября, в результате удара, нанесённого по г. Сумы, подвергся значительным разрушениям жилой сектор мирных граждан.
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.
Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).
Пожар ликвидирован.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.