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В Сумах из-под завалов спасли двух человек, пострадавших из-за утренней ракетной атаки

В Сумах из-под завалов спасли двух человек, пострадавших из-за утренней ракетной атаки

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Два человека пострадали в результате вражеской атаки по Сумах сегодня утром. Спасатели достали их из-под завалов разрушенного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Утром 8 сентября, в результате удара, нанесённого по г. Сумы, подвергся значительным разрушениям жилой сектор мирных граждан.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

Пожар ликвидирован.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.

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