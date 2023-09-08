Ворожий удар по Сумах: троє людей поранено, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС України.
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«Суми. За попередньою інформацією, 3 особи поранено, пошкоджено щонайменше 20 будинків та 8 автомобілів. З-під завалів врятовано літнє подружжя, на щастя, обійшлось без жертв», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо
Під час ракетного удару по Сумах окупанти поцілили у приватний сектор.
Раніше УНН повідомляв, що рятувальники дістали їх з-під завалів зруйновано будинку двох людей.