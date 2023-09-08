Вражеский удар по Сумах: три человека ранены, есть разрушения

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«Сумы. По предварительной информации, 3 человека ранены, повреждены по меньшей мере 20 домов и 8 автомобилей. Из-под завалов спасены пожилые супруги, к счастью, обошлось без жертв», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним

Во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.

Ранее УНН сообщал, что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома двух людей.