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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Допомогла погода та економія: Україна почала використовувати запаси газу рекордно пізно

Допомогла погода та економія: Україна почала використовувати запаси газу рекордно пізно

Київ • УНН

 • 369919 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Погода та економія дозволили Україні розпочати відбір газу зі сховищ найпізніше за останні 10 років, повідомили в операторі газосховищ "Укртрансгаз", пише УНН.

Цитата

"Оператор газосховищ України розпочав відбір газу із ПСГ. Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиріччя", - повідомили у компанії.

Деталі

Рекордно пізній старт відбору цього року, за повідомленням, пов’язаний із кількома основними факторами:

  • сприятливими погодними умовами та відносно високою температурою повітря у осінні місяці;
  • підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
  • загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні.

Як зазначається, наразі відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. "Таким чином оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", - вказали у компанії.

“Команда Укртрансгазу - оператора газосховищ України доклала всіх зусиль, щоб закачати до українських ПСГ якомога більше природного газу українського видобутку та нерезидентів. Наразі можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування та готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами стоять непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України. Однак до роботи, як завжди, готові та зробимо все від нас залежне, щоб у домівках, прихистках, лікарнях, школах і садочках України було тепло”, - зауважив очільник Укртрансгазу Сергій Перелома.

Нагадаємо

Жовтень 2022 року став найтеплішим місяцем в Європі за всю історію спостережень.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував Європі скористатися моментом низьких цін на газ і зробити запаси блакитного палива на зиму, використавши українські газосховища.

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