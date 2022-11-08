Помогла погода и экономия: Украина начала использовать запасы газа рекордно поздно

Цитата

"Оператор газохранилищ Украины начал отбор газа из ПХГ. Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие", - сообщили в компании.

Детали

Рекордно поздний старт отбора в этом году, по сообщению, связан с несколькими основными факторами:



благоприятные погодные условия и относительно высокая температура воздуха в осенние месяцы;



повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;



общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.



Как отмечается, отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов. "Таким образом, оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - указали в компании.

“Команда Укртрансгаза - оператора газохранилищ Украины приложила все усилия, чтобы закачать в украинские ПХГ как можно больше природного газа украинской добычи и нерезидентов. Можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и самая тяжелая зима в истории независимой Украины. Однако к работе, как всегда, готовы и сделаем все от нас зависящее, чтобы в домах, приютах, больницах, школах и садах Украины было тепло”, - отметил глава Укртрансгаза Сергей Перелома.

Напомним

Октябрь 2022 года стал самым теплым месяцем в Европе за всю историю наблюдений.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться моментом низких цен на газ и произвести запасы голубого топлива на зиму, использовав украинские газохранилища.