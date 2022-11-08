Жовтень 2022 року став найтеплішим місяцем в Європі за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Жовтневі температури в Європі були найвищими за всю історію спостережень, повідомила у вівторок Служба зміни клімату Європейського союзу Copernicus, що майже на 2 градуси Цельсія вище базисного періоду 1991-2020 років, передає УНН.
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Служба зміни клімату повідомила, що теплий період «приніс рекордні денні температури до Західної Європи та рекордно теплий жовтень до Австрії, Швейцарії та Франції».
У значній частині Італії та Іспанії минулого місяця також було побито рекорди.
"Канада випробувала рекордне тепло, а в Гренландії та Сибіру також спостерігалися умови, набагато тепліші, ніж у середньому", - йдеться в повідомленні Copernicus.
Було зазначено, що нижчі, ніж у середньому, температури спостерігалися в Австралії, Далекому Сході росії та у деяких частинах західної Антарктиди.
Copernicus також повідомила, що у жовтні 2022 року умови були більш посушливими, ніж у середньому, на більшій частині півдня Європи та Кавказу.
«Крім того, було більш посушливо, ніж у середньому, переважно в центральній частині Північної Америки, над Африканським Рогом, на значній частині росії, в Центральній Азії та Китаї, а також у регіонах Південної Америки», - йдеться в повідомленні.
Тим часом у деяких частинах Піренейського півострова, регіонах Франції та Німеччини, Великої Британії та Ірландії, північно-західної Скандинавії, великому регіоні Східної Європи та центральної Туреччини погода була «вологішою, ніж зазвичай».
За межами Європи більш вологі, ніж в середньому, умови були зареєстровані в деяких частинах Північної Америки, на півдні Центральної Азії, а в Австралії зливи призвели до сильних повеней у деяких районах.
Доповнення
Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) заявила в неділю, що Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм з кінця 19 століття, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років.
Цей рік може стати п'ятим або шостим найтеплішим із коли-небудь зареєстрованих, незважаючи на вплив з 2020 року Ла-Нінья — періодичного та природного явища в Тихому океані, що охолоджує атмосферу.