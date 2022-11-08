Октябрь 2022 стал самым теплым месяцем в Европе за всю историю наблюдений

Детали

Служба изменения климата сообщила, что теплый период «принес рекордные дневные температуры в Западную Европу и рекордно теплый октябрь в Австрию, Швейцарию и Францию​​».

В значительной части Италии и Испании в прошлом месяце также были побиты рекорды.

"Канада испытала рекордное тепло, а в Гренландии и Сибири также наблюдались условия, гораздо более теплые, чем в среднем", - говорится в сообщении Copernicus.

Было отмечено, что более низкие, чем в среднем, температуры наблюдались в Австралии, Дальнем Востоке россии и в некоторых частях западной Антарктиды.

Copernicus также сообщила, что в октябре 2022 года условия были более засушливыми, чем в среднем, на большей части юга Европы и Кавказа.

«Кроме того, было более засушливо, чем в среднем, преимущественно в центральной части Северной Америки, над Африканским Рогом, на значительной части россии, в Центральной Азии и Китае, а также в регионах Южной Америки», - говорится в сообщении.

Между тем в некоторых частях Пиренейского полуострова, регионах Франции и Германии, Великобритании и Ирландии, северо-западной Скандинавии, большом регионе Восточной Европы и центральной Турции погода была более влажной, чем обычно».

За пределами Европы более влажные, чем в среднем, условия были зарегистрированы в некоторых частях Северной Америки, на юге Центральной Азии, а в Австралии ливни привели к сильным наводнениям в некоторых районах.

Дополнение

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) заявила в воскресенье, что Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса по Цельсию с конца 19 века, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет.

Этот год может стать пятым или шестым самым теплым из когда-либо зарегистрированных, несмотря на влияние с 2020 года Ла-Нинья — периодического и природного явления в Тихом океане, охлаждающего атмосферу.