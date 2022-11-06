COP27: Зміна клімату прискорюється - нова доповідь ООН

ukru
“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 90 перегляди

“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 2562 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 45823 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155212 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134253 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166154 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191885 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224334 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225500 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455109 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117772 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120435 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110769 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121090 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50062 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155223 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455112 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408016 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617014 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22285 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38779 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101892 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136996 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220464 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

COP27: Зміна клімату прискорюється - нова доповідь ООН

COP27: Зміна клімату прискорюється - нова доповідь ООН

Київ • УНН

 • 438810 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кожен із останніх восьми років, якщо прогнози на 2022 рік залишаться в силі, були спекотнішими, ніж будь-який рік до 2015 року, заявила ООН у неділю, докладно описавши різке збільшення темпів глобального потепління, передає УНН.

Деталі

Підвищення рівня моря, танення льодовиків, зливи, аномальна спека і смертоносні лиха, що викликаються ними, прискорилися, йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації на відкритті Саміту ООН з клімату COP27 в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

"У міру того, як COP27 починається, наша планета посилає сигнал лиха", - сказав голова ООН Антоніу Гутерреш, назвавши звіт "хронікою кліматичного хаосу".

У звіті показано, що з кінця 19 століття Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років.

Цей рік може стати п'ятим або шостим найтеплішим із коли-небудь зареєстрованих, незважаючи на вплив з 2020 року Ла-Нінья — періодичного та природного явища в Тихому океані, що охолоджує атмосферу.

"Чим більше потепління, тим сильніше наслідки", - сказав голова СОТ Петтері Таалас.

Бідні країни, найменш відповідальні за зміну клімату, але найбільш вразливі для його жахливих наслідків, і найбільше постраждали.

"Але навіть добре підготовлені суспільства цього року постраждали від екстремальних явищ - про що свідчать затяжні хвилі тепла та посуха у значній частині Європи та південного Китаю", - сказав Таалас.

Поверхневі води в океані, які поглинають понад 90 відсотків накопиченого тепла від викидів вуглецю людиною, досягли рекордно високих температур у 2021 році, особливо швидко нагріваючись протягом останніх 20 років.

Хвилі морської спеки також наростали, що мало руйнівні наслідки для коралових рифів та півмільярда людей, які залежать від них у плані продовольства та засобів для існування.

Загалом, 55 відсотків поверхні океану зазнали принаймні однієї морської хвилі тепла у 2022 році, йдеться у звіті.

Через танення крижаних щитів та льодовиків темпи підвищення рівня моря подвоїлися за останні 30 років, погрожуючи десяткам мільйонів людей у ​​низинних прибережних районах.

Парникові гази, на долю яких припадає понад 95 відсотків потепління, знаходяться на рекордних рівнях, при цьому метан демонструє найбільший річний стрибок з зареєстрованих, говориться в щорічному звіті СМО "Стан глобального клімату".

Збільшення викидів метану пов'язане з витоками природного газу та зростанням споживання яловичини.

Контекст

У 2022 році каскад екстремальних погодних явищ, що посилюються зміною клімату, спустошив спільноти по всьому світу.

За двомісячною хвилею тепла в Південній Азії в березні і квітні, були повені в Пакистані, в результаті яких третина країни опинилася під водою. Щонайменше 1700 людей загинули, вісім мільйонів було переміщено.

У Східній Африці кількість опадів була нижчою від середнього протягом чотирьох сезонів дощів поспіль, найтривалішого за 40 років, а в 2022 році посуха посилиться.

У Китаї спостерігалася найдовша та інтенсивна хвиля тепла за всю історію спостережень та друге найпосушливіше літо.

Падіння рівня води порушило або поставило під загрозу комерційний рух річками Янцзи в Китаї, Міссісіпі в США і кількома великими внутрішніми водними шляхами в Європі, які також неодноразово страждали від спеки.

У Європейських Альпах рекорди танення льодовиків були побиті в 2022 році, при цьому середня втрата товщини склала від трьох до більш ніж чотирьох метрів, що є максимальним за всю історію спостережень.

З 2001 року Швейцарія втратила понад третину свого обсягу льодовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69