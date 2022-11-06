COP27: Зміна клімату прискорюється - нова доповідь ООН

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Підвищення рівня моря, танення льодовиків, зливи, аномальна спека і смертоносні лиха, що викликаються ними, прискорилися, йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації на відкритті Саміту ООН з клімату COP27 в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

"У міру того, як COP27 починається, наша планета посилає сигнал лиха", - сказав голова ООН Антоніу Гутерреш, назвавши звіт "хронікою кліматичного хаосу".

У звіті показано, що з кінця 19 століття Земля нагрілася більш ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому приблизно половина цього збільшення припадає на останні 30 років.

Цей рік може стати п'ятим або шостим найтеплішим із коли-небудь зареєстрованих, незважаючи на вплив з 2020 року Ла-Нінья — періодичного та природного явища в Тихому океані, що охолоджує атмосферу.

"Чим більше потепління, тим сильніше наслідки", - сказав голова СОТ Петтері Таалас.

Бідні країни, найменш відповідальні за зміну клімату, але найбільш вразливі для його жахливих наслідків, і найбільше постраждали.

"Але навіть добре підготовлені суспільства цього року постраждали від екстремальних явищ - про що свідчать затяжні хвилі тепла та посуха у значній частині Європи та південного Китаю", - сказав Таалас.

Поверхневі води в океані, які поглинають понад 90 відсотків накопиченого тепла від викидів вуглецю людиною, досягли рекордно високих температур у 2021 році, особливо швидко нагріваючись протягом останніх 20 років.

Хвилі морської спеки також наростали, що мало руйнівні наслідки для коралових рифів та півмільярда людей, які залежать від них у плані продовольства та засобів для існування.

Загалом, 55 відсотків поверхні океану зазнали принаймні однієї морської хвилі тепла у 2022 році, йдеться у звіті.

Через танення крижаних щитів та льодовиків темпи підвищення рівня моря подвоїлися за останні 30 років, погрожуючи десяткам мільйонів людей у ​​низинних прибережних районах.

Парникові гази, на долю яких припадає понад 95 відсотків потепління, знаходяться на рекордних рівнях, при цьому метан демонструє найбільший річний стрибок з зареєстрованих, говориться в щорічному звіті СМО "Стан глобального клімату".

Збільшення викидів метану пов'язане з витоками природного газу та зростанням споживання яловичини.

Контекст

У 2022 році каскад екстремальних погодних явищ, що посилюються зміною клімату, спустошив спільноти по всьому світу.

За двомісячною хвилею тепла в Південній Азії в березні і квітні, були повені в Пакистані, в результаті яких третина країни опинилася під водою. Щонайменше 1700 людей загинули, вісім мільйонів було переміщено.

У Східній Африці кількість опадів була нижчою від середнього протягом чотирьох сезонів дощів поспіль, найтривалішого за 40 років, а в 2022 році посуха посилиться.

У Китаї спостерігалася найдовша та інтенсивна хвиля тепла за всю історію спостережень та друге найпосушливіше літо.

Падіння рівня води порушило або поставило під загрозу комерційний рух річками Янцзи в Китаї, Міссісіпі в США і кількома великими внутрішніми водними шляхами в Європі, які також неодноразово страждали від спеки.

У Європейських Альпах рекорди танення льодовиків були побиті в 2022 році, при цьому середня втрата товщини склала від трьох до більш ніж чотирьох метрів, що є максимальним за всю історію спостережень.

З 2001 року Швейцарія втратила понад третину свого обсягу льодовиків.