Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни

Деталі

Судна були серед сотень, затоплених на Дунаї флотом нацистської Німеччини в 1944 році, коли вони відступали від радянських військ, що наступали.

Однак цього року посуха, яку вчені розглядають як наслідок глобального потепління, оголила понад 20 кораблів на ділянці Дунаю біля Прахово у східній Сербії, багато з яких досі містять тонни боєприпасів та вибухових речовин та становлять небезпеку для судноплавства.

Працівники місцевої рибної промисловості також наражаються на ризик, у тому числі з Румунії, яка знаходиться через річку.

Місяці посухи та рекордно високих температур ускладнили річковий рух життєво важливими артеріями в інших частинах Європи, включаючи Німеччину, Італію та Францію. У Сербії влада вдалася до днопоглиблювальних робіт, щоб зберегти відкритими судноплавні шляхи на Дунаї.

Europe's worst drought in years has pushed the mighty river Danube to one of its lowest levels in almost a century, exposing the hulks of dozens of explosives-laden German warships sunk during World War Two near Serbia's river port town of Prahovo https://t.co/xsC35uLRTi 1/5 pic.twitter.com/2Lhsw4P5Dd

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022