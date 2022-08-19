Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60628 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 68343 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80742 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86245 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96787 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149887 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70656 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150665 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109547 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69385 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
44%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 19960 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21531 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22834 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11766 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12712 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60629 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149890 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174251 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150670 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96174 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98814 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43383 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46776 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61386 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 506564 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Найсильніша за останні роки посуха в Європі призвела до того, що річка Дунай досягла одного з найнижчих рівнів майже за сторіччя, оголивши десятки навантажених вибухівкою німецьких військових кораблів, які затонули під час Другої світової війни неподалік сербського річкового портового міста Прахово. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни

Деталі

Судна були серед сотень, затоплених на Дунаї флотом нацистської Німеччини в 1944 році, коли вони відступали від радянських військ, що наступали.

Однак цього року посуха, яку вчені розглядають як наслідок глобального потепління, оголила понад 20 кораблів на ділянці Дунаю біля Прахово у східній Сербії, багато з яких досі містять тонни боєприпасів та вибухових речовин та становлять небезпеку для судноплавства.

Працівники місцевої рибної промисловості також наражаються на ризик, у тому числі з Румунії, яка знаходиться через річку.

Місяці посухи та рекордно високих температур ускладнили річковий рух життєво важливими артеріями в інших частинах Європи, включаючи Німеччину, Італію та Францію. У Сербії влада вдалася до днопоглиблювальних робіт, щоб зберегти відкритими судноплавні шляхи на Дунаї.

Europe's worst drought in years has pushed the mighty river Danube to one of its lowest levels in almost a century, exposing the hulks of dozens of explosives-laden German warships sunk during World War Two near Serbia's river port town of Prahovo https://t.co/xsC35uLRTi 1/5 pic.twitter.com/2Lhsw4P5Dd

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04