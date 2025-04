Низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны

Детали

Суда были среди сотен, затопленных на Дунае флотом нацистской Германии в 1944 году, когда они отступали от наступавших советских войск.

Однако в этом году засуха, которую ученые рассматривают как следствие глобального потепления, обнажила более 20 кораблей на участке Дуная возле Прахово в восточной Сербии, многие из которых до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

Работники местной рыбной промышленности также подвергаются риску, в том числе из Румынии, которая находится через реку.

Месяцы засухи и рекордно высоких температур осложнили речное движение жизненно важными артериями в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглубительным работам, чтобы сохранить открытыми судоходные пути на Дунае.

Europe's worst drought in years has pushed the mighty river Danube to one of its lowest levels in almost a century, exposing the hulks of dozens of explosives-laden German warships sunk during World War Two near Serbia's river port town of Prahovo https://t.co/xsC35uLRTi 1/5 pic.twitter.com/2Lhsw4P5Dd

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022