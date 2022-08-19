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Низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 506564 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Самая сильная за последние годы засуха в Европе привела к тому, что река Дунай достигла одного из самых низких уровней почти за столетие, обнажив десятки нагруженных взрывчаткой немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от сербского речного портового города Прахово. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны

Детали

Суда были среди сотен, затопленных на Дунае флотом нацистской Германии в 1944 году, когда они отступали от наступавших советских войск.

Однако в этом году засуха, которую ученые рассматривают как следствие глобального потепления, обнажила более 20 кораблей на участке Дуная возле Прахово в восточной Сербии, многие из которых до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ и представляют опасность для судоходства.

Работники местной рыбной промышленности также подвергаются риску, в том числе из Румынии, которая находится через реку.

Месяцы засухи и рекордно высоких температур осложнили речное движение жизненно важными артериями в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглубительным работам, чтобы сохранить открытыми судоходные пути на Дунае.

Europe's worst drought in years has pushed the mighty river Danube to one of its lowest levels in almost a century, exposing the hulks of dozens of explosives-laden German warships sunk during World War Two near Serbia's river port town of Prahovo https://t.co/xsC35uLRTi 1/5 pic.twitter.com/2Lhsw4P5Dd

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022

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