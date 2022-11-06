COP27: Изменение климата ускоряется – новый доклад ООН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Каждый из последних восьми лет, если прогнозы на 2022 год останутся в силе, были более жаркими, чем любой год до 2015 года, заявила ООН в воскресенье, подробно описав резкое увеличение темпов глобального потепления, передает УНН.

Детали

Повышение уровня моря, таяние ледников, ливни, аномальная жара и вызываемые ими смертоносные бедствия ускорились, говорится в отчете Всемирной метеорологической организации на открытии Саммита ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"По мере того, как COP27 начинается, наша планета посылает сигнал бедствия", - сказал глава ООН Антониу Гутерриш, назвав отчет "хроникой климатического хаоса".

В отчете показано, что с конца 19 века Земля нагрелась более чем на 1,1 градуса по Цельсию, причем примерно половина этого увеличения приходится на последние 30 лет.

Этот год может стать пятым или шестым самым теплым из когда-либо зарегистрированных, несмотря на влияние с 2020 года Ла-Нинья — периодического и природного явления в Тихом океане, охлаждающего атмосферу.

"Чем больше потепление, тем сильнее последствия", - сказал глава ВТО Петтери Таалас.

Бедные страны, менее ответственные за изменение климата, но наиболее уязвимые для его ужасных последствий, и больше всего пострадали.

"Но даже хорошо подготовленные общества в этом году пострадали от экстремальных явлений – о чем свидетельствуют затяжные волны тепла и засуха в значительной части Европы и южного Китая", - сказал Таалас.

Поверхностные воды в океане, поглощающие более 90 процентов накопленного тепла от выбросов углерода человеком, достигли рекордно высоких температур в 2021 году, особенно быстро нагреваясь за последние 20 лет.

Волны морской жары также нарастали, что имело разрушительные последствия для коралловых рифов и полмиллиарда людей, зависящих от них в плане продовольствия и средств к существованию.

В целом, 55 процентов поверхности океана испытали по крайней мере одну морскую волну тепла в 2022 году, говорится в отчете.

Из-за таяния ледяных щитов и ледников темпы повышения уровня моря удвоились за последние 30 лет, угрожая десяткам миллионов людей в низинных прибрежных районах.

Парниковые газы, на долю которых приходится более 95 процентов потепления, находятся на рекордных уровнях, при этом метан демонстрирует самый большой годовой скачок из зарегистрированных, говорится в ежегодном отчете СМО "Состояние глобального климата".

Увеличение выбросов метана связано с утечками природного газа и ростом потребления говядины.

Контекст

В 2022 году каскад экстремальных погодных явлений, усиливающихся изменением климата, опустошил сообщества по всему миру.

После двухмесячной волны тепла в Южной Азии в марте и апреле, были наводнения в Пакистане, в результате которых треть страны оказалась под водой. По меньшей мере, 1700 человек погибли, восемь миллионов были перемещены.

В Восточной Африке количество осадков было ниже от среднего в течение четырех сезонов дождей подряд, самого длительного за 40 лет, а в 2022 году засуха усилится.

В Китае наблюдалась самая длинная и интенсивная волна тепла за всю историю наблюдений и второе засушливое лето.

Падение уровня воды нарушило или поставило под угрозу коммерческое движение по рекам Янцзы в Китае, Миссисипи в США и несколькими крупными внутренними водными путями в Европе, которые также неоднократно страдали от жары.

В Европейских Альпах рекорды таяния ледников были побиты в 2022 году, при этом средняя потеря толщины составила от трех до более чем четырех метров, что является максимальным за всю историю наблюдений.

С 2001 года Швейцария потеряла более трети своего объема ледников.

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