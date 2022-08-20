Спад рівня води в найбільшій річці Китаю відкрив стародавні буддійські статуї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Падіння рівня води в річці Янцзи відкрило затоплений острів у місті Чунцін на південному заході Китаю та три буддійські статуї, яким, як вважають, 600 років, повідомляє Сіньхуа, пише УНН.
Рівень води в Янцзи швидко падає через посуху та сильну спеку в південно-західному регіоні Китаю.
Деталі
Три статуї знайшли в найвищій частині острівного рифу під назвою Фоелян, спочатку ідентифікованого як побудований за часів династій Мін і Цин. Одна зі статуй зображує ченця, що сидить на п'єдесталі з лотоса.
Згідно з офіційними прогнозами, кількість опадів у басейні Янцзи з липня була приблизно на 45% нижчою за норму, а високі температури, ймовірно, збережуться ще як мінімум тиждень.
Як повідомила у п'ятницю державна телекомпанія CCTV, висохло 66 річок у 34 повітах Чунціна.
Додамо
Тижні аномальної посухи по всій Європі також виявили давно затоплені скарби.
В Іспанії археологи виявили доісторичні камені, які отримали назву «Іспанський Стоунхендж».
Ще одна могутня річка Європи, Дунай, впала до одного з найнижчих рівнів майже за сторіччя, оголивши корпуси понад 20 німецьких військових кораблів, які затонули під час Другої світової війни поблизу сербського річкового портового міста Прахово.