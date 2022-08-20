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Спад уровня воды в самой большой реке Китая открыл древние буддийские статуи

Киев • УНН

 • 537452 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Падение уровня воды в реке Янцзы открыло затопленный остров в городе Чунцин на юго-западе Китая и три буддийские статуи, которым, как считают, 600 лет, сообщает Синьхуа, пишет УНН.

Спад уровня воды в самой большой реке Китая открыл древние буддийские статуи

Уровень воды в Янцзы быстро падает из-за засухи и сильной жары в юго-западном регионе Китая.

Детали

Три статуи нашли в самой высокой части островного рифа под названием Фоэлян, первоначально идентифицированного как построенный во времена династий Мин и Цин. Одна из статуй изображает монаха, сидящего на пьедестале из лотоса.

Согласно официальным прогнозам, количество осадков в бассейне Янцзы с июля было примерно на 45% ниже нормы, а высокие температуры, вероятно, сохранятся еще как минимум неделю.

Как сообщила в пятницу государственная телекомпания CCTV, высохло 66 рек в 34 уездах Чунцина.

Добавим

Недели аномальной засухи по всей Европе также обнаружили давно затопленные сокровища.

В Испании археологи обнаружили доисторические камни, получившие название «Испанский Стоунхендж».

Еще одна могущественная река Европы, Дунай, упала до одного из самых низких уровней почти за столетие, обнажив корпуса более 20 немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны вблизи сербского речного портового города Прахово.

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