Найдовша річка Китаю досягла критично низького рівня - під загрозою врожай
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Регіони, які залежать від Янцзи, найдовшої річки Китаю, змушені використовувати насоси та ракети для засіву хмар, оскільки тривала посуха виснажує рівень води та загрожує врожаю, а спека триватиме ще два тижні. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
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У середній та нижній течії Янцзи за останній місяць температура перевищила 40 градусів за Цельсієм, і експерти звинувачують викликані зміною клімату коливання субтропічного максимуму в західній частині Тихого океану, який є основним фактором, що визначає літню погоду у всій Східній Азії.
Оскільки осінній урожай перебуває під загрозою, міністерство сільського господарства направило 25 груп у ключові регіони для вжиття заходів щодо захисту посівів, повідомляє шанхайська урядова газета Guangming Daily.
Хвиля тепла, ймовірно, триватиме ще два тижні, що зробить цей період найтривалішим стійким періодом екстремальних температур з початку реєстрації в 1961 році, повідомили експерти з Національного кліматичного центру Китаю офіційній газеті Science and Technology Daily в понеділок.
За даними Комісії з водних ресурсів річки Янцзи, кількість опадів у басейні річки впала приблизно на 30% у липні і на 60% нижче за норму в серпні, при цьому рівень приток річки «значно нижчий» за історичний рівень.
Озеро Поянху в провінції Цзянсі в центральному Китаї, яке відіграє важливу роль у регулюванні водних потоків Янцзи влітку, скоротилося до рівня, який зазвичай спостерігається в зимовий посушливий сезон, після 50-відсоткового зниження кількості опадів у липні.
У великому південно-західному муніципалітеті Чунцін, який переживає друге спекотне літо з початку реєстрації в 1961 році, було виділено 900 ракет, щоб спробувати «засіяти» хмари та викликати дощ.
Китай зазвичай скидає воду з водосховища «Три ущелини» для боротьби із посухою на річці Янцзи, але, згідно з офіційними даними, стік вниз за течією вдвічі менший, ніж рік тому.
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