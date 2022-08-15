Самая длинная река Китая достигла критически низкого уровня – под угрозой урожай

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В среднем и нижнем течении Янцзы за последний месяц температура превысила 40 градусов Цельсия, и эксперты обвиняют вызванные изменением климата колебания субтропического максимума в западной части Тихого океана, который является основным фактором, определяющим летнюю погоду во всей Восточной Азии.

Поскольку осенний урожай находится под угрозой, министерство сельского хозяйства направило 25 групп в ключевые регионы для принятия мер по защите посевов, сообщает шанхайская правительственная газета Guangming Daily.

Волна тепла, вероятно, продлится еще две недели, что сделает этот период самым продолжительным устойчивым периодом экстремальных температур с начала регистрации в 1961 году, сообщили эксперты из Национального климатического центра Китая официальной газете Science and Technology Daily в понедельник.

По данным Комиссии по водным ресурсам реки Янцзы, количество осадков в бассейне реки упало примерно на 30% в июле и на 60% ниже нормы в августе, при этом уровень притоков реки «значительно ниже» исторического уровня.

Озеро Поянху в провинции Цзянси в центральном Китае, играющее важную роль в регулировании водных потоков Янцзы летом, сократилось до уровня, обычно наблюдаемого в зимний засушливый сезон, после 50-процентного снижения количества осадков в июле.

В крупном юго-западном муниципалитете Чунцин, переживающем второе жаркое лето с начала регистрации в 1961 году, было выделено 900 ракет, чтобы попытаться «засеять» облака и вызвать дождь.

Китай обычно сбрасывает воду из водохранилища «Три ущелья» для борьбы с засухой на реке Янцзы, но, согласно официальным данным, сток вниз по течению вдвое меньше, чем год назад.

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