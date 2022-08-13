Більша частина Китаю знемагає від високих температур
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У кількох регіонах Китаю, включаючи велике південно-західне місто Чунцін, температура в суботу перевищила 40 градусів за Цельсієм, тоді як національна обсерваторія країни оголосила "червоний" рівень небезпеки через сильну спеку. Про це УНН пише з посиланням на Global Times.
Деталі
У Чжецзяні, де розташовано безліч заводів та експортерів, представник метеорологічної служби повідомив, що східна провінція побила свій попередній рекорд за кількістю днів із високою температурою цього року: 31 день із температурою вище 35°C та 16 днів із температурою вище 38°C.
Поряд із Чунціном, де температура в суботу досягла 42,1°C, Хубей, Хунань, Шаньдун, Аньхой, Сіньцзян, Цзянсі та Фуцзянь були серед провінцій та регіонів, де температура перевищила 35°C.
У суботу метеорологічна обсерваторія Шанхаю повідомила, що цього року в місті було 40 днів із температурою понад 40 градусів за Цельсієм, досягнувши піку 13 липня на позначці 40,9 градуса.
Доповнення
Минулого тижня бюро погоди Китаю попередило, що середня температура в країні зростала набагато швидше, ніж у середньому у світі за останні 70 років, і залишиться «значно вищою» у майбутньому в міру зростання проблем, пов'язаних зі зміною клімату.
Більшість Європи пережила кілька тижнів аномальних температур: у Франції вирують лісові пожежі, а деяких частинах Англії спостерігається сильна посуха.