Величезний комплекс із 500 стоячих каменів знайдено в Іспанії

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Камені були виявлені на ділянці землі в Уельві, провінції, що примикає до південної частини кордону Іспанії з Португалією, неподалік річки Гвадіана.

Земля площею близько 600 га була призначена для вирощування авокадо.

Але перш ніж видати дозвіл, регіональна влада запросила дослідження у світлі можливого археологічного значення цього місця та виявила наявність каміння.

"Це найбільша і найрізноманітніша колекція стоячих каменів, згрупованих разом на Піренейському півострові", - сказав Хосе Антоніо Лінарес, дослідник з Університету Уельви та один із трьох керівників проекту.

За його словами, найстаріші стоячі камені на місці Ла-Торре-Ла-Жанера, ймовірно, були споруджені в другій половині шостого або п'ятого тисячоліття до нашої ери.

"Це велика мегалітична пам'ятка в Європі", - сказав він.

На цьому місці вони виявили велику кількість різних типів мегалітів, у тому числі стоячі камені, дольмени, кургани, трунні кам'яні ящики та різні огорожі.

«Найпоширенішою знахідкою було стояче каміння, 526 з яких усе ще стоять або лежать на землі», — повідомляють дослідники у статті, опублікованій у Treballs de Prehistoria, журналі доісторичної археології на Піренейському півострові.

Висота каміння складала від одного до трьох метрів.

За словами дослідників, більшість менгірів були згруповані в 26 рядів і два кромлехи, обидва розташовані на вершинах пагорбів з чітким краєвидом на схід для спостереження за сходом сонця під час літнього та зимового сонцестояння, а також у дні весняного та осіннього рівнодення.

Багато каменів закопано глибоко в землю.

Доповнення

У Карнаці на північному заході Франції, одній з найвідоміших мегалітичних пам'яток у світі, налічується близько 3000 стоячих каменів.