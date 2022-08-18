Огромный комплекс из 500 стоячих камней найден в Испании

Детали

Камни были обнаружены на участке земли в Уэльве, провинции, примыкающей к южной части границы Испании с Португалией, недалеко от реки Гвадиана.

Земля площадью около 600 га была предназначена для выращивания авокадо.

Но прежде чем выдать разрешение, региональные власти запросили исследование в свете возможного археологического значения этого места и обнаружили наличие камней.

"Это самая большая и разная коллекция стоячих камней, сгруппированных вместе на Пиренейском полуострове", - сказал Хосе Антонио Линарес, исследователь из Университета Уэльвы и один из трех руководителей проекта.

По его словам, старейшие стоячие камни на месте Ла-Торре-Ла-Жанера, вероятно, были сооружены во второй половине шестого или пятого тысячелетия до нашей эры.

"Это большая мегалитическая достопримечательность в Европе", - сказал он.

На этом месте они обнаружили множество различных типов мегалитов, в том числе стоячие камни, дольмены, курганы, гробовые каменные ящики и различные ограждения.

«Наиболее распространенной находкой были стоячие камни, 526 из которых все еще стоят или лежат на земле», — сообщают исследователи в статье, опубликованной в Treballs de Prehistoria, журнале доисторической археологии на Пиренейском полуострове.

Высота камней составляла от одного до трех метров.

По словам исследователей, большинство менгиров были сгруппированы в 26 рядов и два кромлеха, оба расположены на вершинах холмов с четким видом на восход для наблюдения за восходом солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, а также в дни весеннего и осеннего равноденствия.

Многие камни закопаны глубоко в землю.

Дополнение

В Карнаке на северо-западе Франции, одной из самых известных мегалитических достопримечательностей в мире, насчитывается около 3000 стоящих камней.