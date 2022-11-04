Посуха в Кенії забрала життя понад 200 слонів. На території Африканського Рогу не було чотирьох дощових сезонів поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Понад 200 слонів, сотні зебр і гну загинули внаслідок сильнішої за чотири десятиліття посухи в Кенії, заявила у п'ятницю міністр туризму країни, передає УНН з посиланням на AFP.
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Криза торкнулася майже половини регіонів Кенії і принаймні чотири мільйони з 50 мільйонів населення.
«Засуха призвела до загибелі диких тварин, переважно травоїдних», — заявила міністр туризму Пеніна Малонза на пресконференції в Найробі в п'ятницю, додавши, що 14 видів були ідентифіковані як постраждалі.
«Смертність виникла через виснаження харчових ресурсів, а також брак води».
За її словами, у період із лютого по жовтень офіційні особи зафіксували смерть 205 слонів, 512 гну, 381 зебри, 12 жирафів та 51 буйвола.
«Слони в регіонах Амбоселі та Лайкіпія-Самбуру найбільше постраждали від посухи, оскільки в екосистемах там зареєстровано понад 70 смертей слонів», - сказала Малонза.
За її словами, влада привозить сіно для тварин.
За оцінками міністерства туризму, торік у країні було вбито 36 тисяч слонів.
У Кенії, Сомалі та Ефіопії не було чотирьох дощових сезонів поспіль, і мільйони людей по всьому Африканському Рогу були доведені до крайнього ступеня голоду. Лише у Кенії загинуло понад 1,5 мільйона голів великої рогатої худоби.