Засуха в Кении унесла жизни более 200 слонов. На территории Африканского Рога не было четырех дождливых сезонов подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Более 200 слонов, сотни зебр и гну погибли в результате сильнейшей за четыре десятилетия засухи в Кении, заявила в пятницу министр туризма страны, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Кризис затронул почти половину регионов Кении и по крайней мере четыре миллиона из 50 миллионов населения.
«Засуха привела к гибели диких животных, преимущественно травоядных», — заявила министр туризма Пенина Малонза на пресс-конференции в Найроби в пятницу, добавив, что 14 видов были идентифицированы как пострадавшие.
«Смертность возникла из-за истощения пищевых ресурсов, а также нехватки воды».
По ее словам, в период с февраля по октябрь официальные лица зафиксировали смерть 205 слонов, 512 гну, 381 зебры, 12 жирафов и 51 буйвола.
«Слоны в регионах Амбосели и Лайкипия-Самбуру больше всего пострадали от засухи, поскольку в экосистемах там зарегистрировано более 70 смертей слонов», - сказала Малонза.
По её словам, власти привозят сено для животных.
По оценкам министерства туризма, в прошлом году в стране было убито 36 тысяч слонов.
В Кении, Сомали и Эфиопии не было четырех дождливых сезонов подряд, и миллионы людей по всему Африканскому Рогу были доведены до крайней степени голода. Только в Кении погибло более 1,5 миллиона голов крупного рогатого скота.