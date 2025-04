Найбільші льодовики, зокрема Доломітові Альпи та гора Кіліманджаро, зникнуть до 2050 року - доповідь ООН

Деталі

Культурне агентство Організації Об'єднаних Націй ЮНЕСКО стежить за приблизно 18 600 льодовиками на 50 об'єктах всесвітньої спадщини і заявило, що льодовики на одній третині об'єктів всесвітньої спадщини зникнуть до 2050 року незалежно від кліматичного сценарію.

У той час як інші можна врятувати, утримуючи глобальне підвищення температури нижче 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, за звичайного сценарію викидів близько 50%, ці льодовики всесвітньої спадщини можуть майже повністю зникнути до 2100 року.

«Цей звіт є закликом до дії. Тільки швидке скорочення викидів CO2 може врятувати льодовики і виняткове біорізноманіття, що залежить від них», - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Вона додала, що конференція COP27 ООН з клімату відіграє вирішальну роль у пошуку вирішення цієї проблеми.

Льодовики, внесені до списку всесвітньої спадщини, згідно з визначенням ЮНЕСКО, становлять близько 10 відсотків площі льодовиків у світі і включають деякі з найвідоміших у світі льодовиків, втрата яких дуже помітна, оскільки вони є центрами глобального туризму.

Ведучий автор звіту Талес Карвалью повідомив агентству Reuters, що льодовики світової спадщини втрачають у середньому близько 58 мільярдів тонн льоду щороку, що еквівалентно загальному річному обсягу води, що використовується у Франції та Іспанії разом узятих, і становлять майже 5% світового океану.

ЮНЕСКО рекомендує, враховуючи неминуче подальше скорочення багатьох із цих льодовиків у найближчому майбутньому, місцевим органам влади слід зробити льодовики центром політики, покращивши моніторинг та дослідження, а також вживши заходів щодо зниження ризику лих.

