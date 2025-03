Крупнейшие ледники, в том числе Доломитовые Альпы и гора Килиманджаро, исчезнут к 2050 году – доклад ООН

Детали

Культурное агентство Организации Объединенных Наций ЮНЕСКО следит за примерно 18 600 ледниками на 50 объектах всемирного наследия и заявило, что ледники на одной трети объектов всемирного наследия исчезнут к 2050 году вне зависимости от климатического сценария.

В то время как другие можно спасти, удерживая глобальное повышение температуры ниже 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, при обычном сценарии выбросов около 50%, эти ледники всемирного наследия могут почти полностью исчезнуть к 2100 году.

«Этот отчет является призывом к действию. Только быстрое сокращение выбросов CO2 может спасти ледники и исключительное биоразнообразие, зависящее от них», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Она добавила, что конференция COP27 ООН по климату играет решающую роль в поиске решения этой проблемы.

Ледники, внесенные в список всемирного наследия, согласно определению ЮНЕСКО, составляют около 10 процентов площади ледников в мире и включают некоторые из самых известных в мире ледников, потеря которых очень заметна, поскольку они являются центрами глобального туризма.

Ведущий автор отчета Талес Карвалью сообщил агентству Reuters, что ледники мирового наследия теряют в среднем около 58 миллиардов тонн льда ежегодно, что эквивалентно общему годовому объему воды, используемой во Франции и Испании вместе взятых, и составляет почти 5% мирового океана.

ЮНЕСКО рекомендует, учитывая неизбежное дальнейшее сокращение многих из этих ледников в ближайшем будущем, местным органам власти следует сделать ледники центром политики, улучшив мониторинг и исследования, а также принять меры по снижению риска бедствий.

