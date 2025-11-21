$42.150.06
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцією

Київ • УНН

Румер Вілліс розповіла про боротьбу батька, Брюса Вілліса, з деменцією. Вона розповіла, що актор не завжди впізнає її, але відчуває її любов.

Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцією

Донька Брюса Вілліса, Румер, записала зворушливе зізнання про боротьбу знаменитого батька з деменцією, розмістивши відповідне відео у сторіз в Instagram, пише УНН.

Деталі

Як зазначає Daily Mail, Румер розповіла, що її батько не завжди впізнає її, коли вона відвідує його, на тлі його боротьби з деменцією.

37-річна акторка розповіла шанувальникам про стан здоров'я 70-річної зірки фільму "Міцний горішок" у своїх Instagram Stories у четвер.

Голлівудська ікона Вілліс завершив акторську кар'єру у 2022 році через погіршення здоров'я та був переведений з сімейного будинку в окремий одноповерховий будинок, де з ним цілодобово працює команда догляду.

Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю07.11.25, 10:03 • 61696 переглядiв

Румер розповіла, що хоча Вілліс, якого нещодавно бачили, як він тримав за руку доглядальника під час рідкісної прогулянки, може не завжди її впізнавати, вона знає, що він може відчувати її любов і що в ньому є "іскра".

Мати однієї дитини зізналася, що вона "така щаслива" і "така вдячна", що "все ще може підійти і обійняти його".

"Я так вдячна, що коли я підходжу туди і обіймаю його, незалежно від того, чи впізнає він мене, він може відчути любов, яку я йому дала, і я можу відчути її у відповідь. Що я все ще бачу його іскру, і він може відчути любов, яку я дарую", - сказала Румер.

"Тож це справді приємно", - додала вона.

Румер розповіла, що бере з собою свою 23-місячну доньку Луетту на візити.

"Я просто вдячна за те, що можу поїхати туди з Луеттою, провести з ним час, відчути його любов до мене, і що я можу любити його та бути з ним", - сказала вона.

Після того, як один із шанувальників запитав про здоров'я її батька, Румер відповіла: "Люди завжди ставлять мені це питання, і я думаю, що на нього важко відповісти, бо правда в тому, що будь-хто з ЛСД (лобно-скроневою деменцією) почувається не дуже добре".

"У нього все добре, як у людини, яка страждає на лобно-скроневу деменцію", - сказала Румер.

"Єдиний спосіб, яким я можу відповісти на це, це щось на кшталт: "У нього все чудово!" - знаєте, це ніби ці параметри більше не працюють, на мою думку", - вказала вона.

У червні Румер поділилася зворушливими знімками з Брюсом протягом багатьох років у задумливому пості до Дня батька.

Румер також раніше розповідала, що "сумує" за своїм батьком, і ділилася фотографіями з ним та його онукою ще у 2023 році.

Брюс має Румер та її двох сестер - Таллулу, 31 рік, та Скаут, 34 роки - разом зі своєю колишньою дружиною 63-річною Демі Мур. Вони були одружені з 1987 по 2000 рік.

Він також є батьком дочок Мейбл, 13 років, та Евелін, 11 років, з дружиною Еммою Гемінг Вілліс, 47 років. Вони одружилися у 2009 році.

Румер, її брати і сестри, її мати та дружина Брюса періодично повідомляють про зірку "Кримінального чтива" з того часу, як він зник з поля зору.

Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27.08.25, 11:14 • 196568 переглядiв

Юлія Шрамко

