Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией

Дочь Брюса Уиллиса, Румер, записала трогательное признание о борьбе знаменитого отца с деменцией, разместив соответствующее видео в сториз в Instagram, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Daily Mail, Румер рассказала, что ее отец не всегда узнает ее, когда она навещает его, на фоне его борьбы с деменцией.

37-летняя актриса рассказала поклонникам о состоянии здоровья 70-летней звезды фильма "Крепкий орешек" в своих Instagram Stories в четверг.

Голливудская икона Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году из-за ухудшения здоровья и был переведен из семейного дома в отдельный одноэтажный дом, где с ним круглосуточно работает команда по уходу.

Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу

Румер рассказала, что хотя Уиллис, которого недавно видели держащим за руку сиделку во время редкой прогулки, может не всегда ее узнавать, она знает, что он может чувствовать ее любовь и что в нем есть "искра".

Мать одного ребенка призналась, что она "так счастлива" и "так благодарна", что "все еще может подойти и обнять его".

"Я так благодарна, что когда я подхожу туда и обнимаю его, независимо от того, узнает ли он меня, он может почувствовать любовь, которую я ему дала, и я могу почувствовать ее в ответ. Что я все еще вижу его искру, и он может почувствовать любовь, которую я дарю", - сказала Румер.

"Так что это действительно приятно", - добавила она.

Румер рассказала, что берет с собой свою 23-месячную дочь Луэтту на визиты.

"Я просто благодарна за то, что могу поехать туда с Луэттой, провести с ним время, почувствовать его любовь ко мне, и что я могу любить его и быть с ним", - сказала она.

После того, как один из поклонников спросил о здоровье ее отца, Румер ответила: "Люди всегда задают мне этот вопрос, и я думаю, что на него трудно ответить, потому что правда в том, что любой с ЛСД (лобно-височной деменцией) чувствует себя не очень хорошо".

"У него все хорошо, как у человека, страдающего лобно-височной деменцией", - сказала Румер.

"Единственный способ, которым я могу ответить на это, это что-то вроде: "У него все замечательно!" - знаете, это как будто эти параметры больше не работают, по моему мнению", - указала она.

В июне Румер поделилась трогательными снимками с Брюсом на протяжении многих лет в задумчивом посте ко Дню отца.

Румер также ранее рассказывала, что "скучает" по своему отцу, и делилась фотографиями с ним и его внучкой еще в 2023 году.

Румер и ее две сестры - Таллула, 31 год, и Скаут, 34 года - есть у Брюса вместе с его бывшей женой 63-летней Деми Мур. Они были женаты с 1987 по 2000 год.

Он также является отцом дочерей Мейбл, 13 лет, и Эвелин, 11 лет, с женой Эммой Хеминг Уиллис, 47 лет. Они поженились в 2009 году.

Румер, ее братья и сестры, ее мать и жена Брюса периодически сообщают о звезде "Криминального чтива" с тех пор, как он исчез из поля зрения.

