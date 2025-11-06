Долар в Україні подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 6 листопада

ukenru
5 листопада, 21:56 • 18448 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 32201 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 23753 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 27344 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 26164 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 36210 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 39058 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23301 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23318 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 37371 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт5 листопада, 21:15 • 7718 перегляди
Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго5 листопада, 22:19 • 4950 перегляди
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину5 листопада, 22:43 • 4720 перегляди
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я5 листопада, 22:57 • 6088 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”01:33 • 12820 перегляди
Долар в Україні подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 6 листопада

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 листопада. Долар США знизився на 1 копійку, його вартість становить 42,06 гривні.

Долар в Україні подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 6 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 42,06 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.  

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0671 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,3351 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3535 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 41,84-42,25 грн, євро за 48,10-48,71 грн, злотий за 11,00 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,06-42,09 грн/дол. та 48,32-48,34 грн/євро.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів затвердив програму виплат 6500 гривень у рамках "Зимової підтримки". Кошти отримають діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Кабінет Міністрів України
      Злотий
      Національний банк України