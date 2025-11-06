Долар в Україні подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 6 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 42,06 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0671 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,3351 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3535 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 41,84-42,25 грн, євро за 48,10-48,71 грн, злотий за 11,00 -11,80 грн;

на міжбанку курси становлять 42,06-42,09 грн/дол. та 48,32-48,34 грн/євро.

