Доллар в Украине подешевел: НБУ установил официальный курс на 6 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 6 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 42,06 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0671 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,3351 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3535 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 41,84-42,25 грн, евро по 48,10-48,71 грн, злотый по 11,00 -11,80 грн;

на межбанке курсы составляют 42,06-42,09 грн/долл. и 48,32-48,34 грн/евро.

Напомним

Кабинет министров утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Средства получат дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

У украинцев стало больше наличных "на руках": НБУ объясняет сезонностью и влиянием войны