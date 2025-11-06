ukenru
5 ноября, 21:56 • 17295 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 29976 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 22891 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 26539 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 25488 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 35441 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 38351 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23237 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23227 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 36920 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Доллар в Украине подешевел: НБУ установил официальный курс на 6 ноября

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 6 ноября. Доллар США снизился на 1 копейку, его стоимость составляет 42,06 гривны.

Доллар в Украине подешевел: НБУ установил официальный курс на 6 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 6 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 42,06 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.  

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0671 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,3351 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3535 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,84-42,25 грн, евро по 48,10-48,71 грн, злотый по 11,00 -11,80 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,06-42,09 грн/долл. и 48,32-48,34 грн/евро.

      Напомним

      Кабинет министров утвердил программу выплат 6500 гривен в рамках "Зимней поддержки". Средства получат дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры.

      У украинцев стало больше наличных "на руках": НБУ объясняет сезонностью и влиянием войны05.11.25, 13:54 • 2166 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Экономика
      Кабинет Министров Украины
      Злотый
      Национальный банк Украины