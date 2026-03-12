Доходи рф від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну

Доходи росії від експорту нафти у лютому 2026 року знизилися до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну через західні санкції та атаки на нафтову інфраструктуру на території рф. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Деталі

Зазначається, що у лютому росія заробила 9,5 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що на 1,5 млрд доларів менше, ніж попереднього місяця. А загальний обсяг експорту нафти скоротився на 850 тисяч барелів на добу – до 6,6 млн барелів.

За оцінками IEA, це також найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, зниження доходів відбулося після подальшого збільшення знижок на російську нафту та посилений тиск США на москву.

Водночас, українські удари по нафтовій інфраструктурі та паливних заводах на території рф зменшили обсяги переробки нафти приблизно на 300 тисяч барелів на добу – до 5,1 млн барелів на добу у лютому. У результаті чого добовий видобуток сирої нафти в росії знизився на 710 тисяч барелів – до 8,55 млн барелів на добу.

IEA зазначає, що це приблизно на 1 млн барелів на добу менше, ніж росії дозволено видобувати у лютому відповідно до угоди з ОПЕК та її союзниками.

При цьому повідомляється, що ескалація на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька країн регіону скорочують власний видобуток.

Згідно з прогнозами IEA, очікується, що до кінця 2026 року видобуток російської нафти у середньому становитиме 9,3 млн барелів на добу.

