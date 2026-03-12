Доходи рф від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 778 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 4988 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 16250 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 32550 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 42838 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 52970 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 66729 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 58446 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 45902 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45861 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 48400 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 34416 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 30826 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 25754 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 21154 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 3638 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 4166 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 26107 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 31175 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 58331 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ірак
Румунія
Реклама
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 226 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 798 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 14305 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 42178 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 30774 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
ChatGPT
DJI Mavic

Доходи рф від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 716 перегляди

У лютому прибутки рф від експорту нафти впали до 9,5 млрд доларів. Причиною стали санкції Заходу та атаки на російську нафтову інфраструктуру.

Доходи рф від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну

Доходи росії від експорту нафти у лютому 2026 року знизилися до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну через західні санкції та атаки на нафтову інфраструктуру на території рф. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Деталі

Зазначається, що у лютому росія заробила 9,5 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що на 1,5 млрд доларів менше, ніж попереднього місяця. А загальний обсяг експорту нафти скоротився на 850 тисяч барелів на добу – до 6,6 млн барелів.

За оцінками IEA, це також найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, зниження доходів відбулося після подальшого збільшення знижок на російську нафту та посилений тиск США на москву.

Нафта навряд чи досягне ціни у $200 - міністр енергетики США12.03.26, 14:59 • 1448 переглядiв

Водночас, українські удари по нафтовій інфраструктурі та паливних заводах на території рф зменшили обсяги переробки нафти приблизно на 300 тисяч барелів на добу – до 5,1 млн барелів на добу у лютому. У результаті чого добовий видобуток сирої нафти в росії знизився на 710 тисяч барелів – до 8,55 млн барелів на добу.

IEA зазначає, що це приблизно на 1 млн барелів на добу менше, ніж росії дозволено видобувати у лютому відповідно до угоди з ОПЕК та її союзниками.

При цьому повідомляється, що ескалація на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька країн регіону скорочують власний видобуток.

Згідно з прогнозами IEA, очікується, що до кінця 2026 року видобуток російської нафти у середньому становитиме 9,3 млн барелів на добу.

російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12.03.26, 05:45 • 26767 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
ОПЕК
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Україна