Доходы рф от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В феврале доходы рф от экспорта нефти упали до 9,5 млрд долларов. Причиной стали санкции Запада и атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

Доходы рф от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину

Доходы России от экспорта нефти в феврале 2026 года снизились до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину из-за западных санкций и атак на нефтяную инфраструктуру на территории РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA).

Детали

Отмечается, что в феврале Россия заработала 9,5 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что на 1,5 млрд долларов меньше, чем в предыдущем месяце. А общий объем экспорта нефти сократился на 850 тысяч баррелей в сутки – до 6,6 млн баррелей.

По оценкам IEA, это также самый низкий уровень с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, снижение доходов произошло после дальнейшего увеличения скидок на российскую нефть и усиленного давления США на Москву.

Нефть вряд ли достигнет цены в $200 - министр энергетики США12.03.26, 14:59

В то же время, украинские удары по нефтяной инфраструктуре и топливным заводам на территории РФ уменьшили объемы переработки нефти примерно на 300 тысяч баррелей в сутки – до 5,1 млн баррелей в сутки в феврале. В результате чего суточная добыча сырой нефти в России снизилась на 710 тысяч баррелей – до 8,55 млн баррелей в сутки.

IEA отмечает, что это примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше, чем России разрешено добывать в феврале в соответствии с соглашением с ОПЕК и ее союзниками.

При этом сообщается, что эскалация на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько стран региона сокращают собственную добычу.

Согласно прогнозам IEA, ожидается, что к концу 2026 года добыча российской нефти в среднем составит 9,3 млн баррелей в сутки.

российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12.03.26, 05:45

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Украина