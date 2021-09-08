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"До смерті неможливо підготуватися": ресторатори про локдаун та пропозиції, які влада не хоче чути

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Ресторанний бізнес пропонував владі варіанти забезпечення роботи закладів громадського харчування під час локдауну, зокрема шляхом вакцинації від COVID-19 працівників та прийому лише щеплених відвідувачів — однак “нікому це не цікаво”. Про це в коментарі УНН розповів президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачев.

Підготовка ресторанів до локдауну

“Насправді, до смерті неможливо підготуватися. Звичайно, ми очікуємо, що обмеження будуть. Ми не знаємо, як і чи будуть вони, яким чином це буде відбуватися. На жаль, влада не може відповісти на ці запитання, хоча ми спілкувалися, ми як асоціація пропонували підходи, які можна було б робити, які були б доречні і для держави в цілому”, — зазначає співрозмовник УНН.

На його думку, з вакцинальною кампанією в Україні наразі “не дуже добре”, адже зокрема недостатня кількість людей має бажання зробити щеплення.

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“Ми пропонували, щоб ресторани могли в першу чергу отримати вакцину, щоб потім зробили якісь паспорти тих, хто отримав вакцину, щоб ми не йшли на локдаун і могли продовжувати працювати, звісно, приймаючи лише тих, хто отримав вакцину. Так робиться у світі, у Європі. Але влада, на жаль, не дослуховувалась до цих пропозицій. Ми пропонували влітку, потім на початку осені, але нікому це не цікаво”, — зазначив він.

Водночас, зазначає Трахачев, якщо локдаун таки настане — він буде вже далеко не першим, тож бізнесу в цілому вже зрозуміло, що потрібно буде робити. Ресторатори очікують, що, як і раніше, найлегше через карантинні обмеження пройдуть заклади, які працюють на доставку. Інші вимушені будуть зачинити двері на невизначений термін.

“Ми, звичайно, сподіваємось, що влада не зможе собі дозволити знову всіх відправити на локдаун. Хоча ми розуміємо, що, можливо, і зможе”, — додає співрозмовник.

Ситуація з вакцинацією у галузі та ставлення до неї

Трахачев зазначає, що наразі в Україні найбільша частина вакцинованих — це заклади освіти.

Зауважимо, що станом на початок навчального року, за інформацією місцевих органів управління освітою, всього вакциновані 501 899 працівників закладів дошкільної та середньої освіти. Це 50,5% всіх педагогів.

“Ви ж розумієте, що навіть при такому підході ми не отримали переважну кількість вакцинованих. Тому, тут можна розповідати і спілкуватись дуже багато, але ж зрозуміло, що влада з цим не впоралась. Спочатку вони, коли вакцин було замало, їх не надавали — був дефіцит. Потім, коли стало зрозуміло, що їх достатньо, тому що ніхто не має бажання їх отримувати, — звичайно, влада повинна була щось із цим робити. Це реклама, соціальна реклама”, — розповідає президент УРА.

“Якщо ми подивимось на приклад тої самої Італії, там сказали, що, наприклад, якщо ви хочете ходити в ресторани, ви повинні отримати вакцину. І ті, хто отримують вакцину — отримують можливість ходити в ресторани. І цим вони (італійська влада — ред.) збільшили кількість італійців, які отримали вакцину”, — каже він.

Співрозмовник зазначив, що у інших країнах щепленим пропонували виграш у лотерею, тощо. У різних країнах проводять кампанії для того, щоб збільшити кількість людей, які отримують вакцину.

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“Недовіра до вакцини — вона є у всьому світі. Але наша влада, на жаль, нічого такого не робить”, — додав Трахачев.

Додамо

Минулого тижня УНН із власних джерел стало відомо, що Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня. Обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

При цьому начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у розмові з УНН зазначив, що в Києві спостерігають за ситуацією із захворюваністю на коронавірусну хворобу.

Можливий локдаун у Києві: передумови

Наразі у Києві триває процес реєстрації для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом у період локдауну. Керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку.

Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив’язана до транспортних карт, а також “Карти киянина”.

Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

Слід додати, що останніми тижнями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання. Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що Україна може вийти із “зеленої” зони за поширенням коронавірусу вже в першій половині вересня.

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