"К смерти невозможно подготовиться": рестораторы о локдауне и предложениях, которые власть не хочет слышать

Подготовка ресторанов к локдауну

"На самом деле, к смерти невозможно подготовиться. Конечно, мы ожидаем, что ограничения будут. Мы не знаем, как и будут ли они, каким образом это будет происходить. К сожалению, власть не может ответить на эти вопросы, хотя мы общались, мы как ассоциация предлагали подходы, которые можно было бы использовать, которые были бы уместны и для государства в целом", - отмечает собеседник УНН.

По его мнению, с прививочной компанией в Украине пока "не очень хорошо", ведь в частности недостаточное количество людей желает сделать прививку.

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"Мы предлагали, чтобы рестораны могли в первую очередь получить вакцину, чтобы потом сделали какие-то паспорта тех, кто получил вакцину, чтобы мы не шли на локдаун и могли продолжать работать, конечно, принимая только тех, кто получил вакцину. Так делается в мире, в Европе. Но власть, к сожалению, не прислушивалась к этим предложениям. Мы предлагали летом, затем в начале осени, но никому это не интересно", - отметил он.

В то же время, отмечает Трахачев, если локдаун таки наступит - он будет уже далеко не первым, поэтому бизнесу в целом уже понятно, что нужно будет делать. Рестораторы ожидают, что, как и раньше, легче через карантин пройдут заведения, работающие на доставку. Другие вынуждены будут закрыть двери на неопределенный срок.

"Мы, конечно, надеемся, что власть не сможет себе позволить снова всех отправить на локдаун. Хотя мы понимаем, что, возможно, и сможет", - добавляет собеседник.

Ситуация с вакцинацией в отрасли и отношение к ней

Трахачев отмечает, что сейчас в Украине большая часть вакцинированных - это учебные заведения.

Отметим, что на начало учебного года, по информации местных органов управления образованием, всего вакцинированы 501 899 работников учреждений дошкольного и среднего образования. Это 50,5% всех педагогов.

"Вы же понимаете, что даже при таком подходе мы не получили подавляющее количество вакцинированных. Поэтому, здесь можно говорить и общаться очень много, но понятно, что власть с этим не справилась. Сначала они, когда вакцин было мало, их не предоставляли - был дефицит. Затем, когда стало понятно, что их достаточно, потому что никто не желает их получать, - конечно, власть должна была что-то с этим делать. Это реклама, социальная реклама", - рассказывает президент УРА.

"Если мы посмотрим на пример той же Италии, там сказали, что, например, если вы хотите ходить в рестораны, вы должны получить вакцину. И те, кто получают вакцину - получают возможность ходить в рестораны. И этим они (итальянская власть - ред.) увеличили количество итальянцев, которые получили вакцину", - говорит он.

Собеседник отметил, что в других странах привитым предлагали выигрыш в лотерею, и тому подобное. В разных странах проводят кампании для того, чтобы увеличить количество людей, получающих вакцину.

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"Недоверие к вакцине - оно есть во всем мире. Но наша власть, к сожалению, ничего такого не делает", - добавил Трахачев.

Добавим

На прошлой неделе УНН из собственных источников стало известно, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября. Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему "Киев Цифровой".

При этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в разговоре с УНН отметил, что в Киеве наблюдают за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной болезнью.

Возможный локдаун в Киеве: предпосылки

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.

Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также "Карте киевлянина".

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.

Следует добавить, что в последние недели коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из "зеленой" зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.