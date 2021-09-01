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Підстава для відставки: Ляшко не виконав обіцянку провакцинувати за літо 10 млн українців

Підстава для відставки: Ляшко не виконав обіцянку провакцинувати за літо 10 млн українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, призначений 20 травня, не зміг виконати головної обіцянки, яку він дав нардепам під час обрання на посаду — провести 10 млн щеплень за літо. На сьогодні загалом з початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 9,2 млн осіб, передає УНН.

Що казав Ляшко

Так, ще будучи кандидатом на посаду міністра, тодішній головний санлікар дав амбітну обіцянку на засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні.

Наступного ж дня свої слова Ляшко повторив у стінах Верховної Ради, після чого його кандидатуру підтримала більшість нардепів.

“Я вчора на комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе, в першу чергу, як ціль, яку я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати”, — зазначив він тоді з трибуни парламенту.

Ситуація з вакцинацією від COVID-19

Загалом, станом на 1 вересня, одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 9,2 млн осіб. Зауважимо, що така кількість українців були щеплені починаючи з 24 лютого поточного року.

За даними МОЗ, станом на 1 вересня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало 3,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 9,2 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - понад 157.

Додамо, що головний санлікар України Віктор Кузін раніше трохи підкоригував обіцянки свого керівника, заявивши, що 10 млн щеплень планується зробити до кінця осені, а не літа.

Також додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.

Українські Національні Новини

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