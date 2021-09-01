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Основание для отставки: Ляшко не выполнил обещание провакцинировать за лето 10 млн украинцев

Основание для отставки: Ляшко не выполнил обещание провакцинировать за лето 10 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 20156 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, назначенный 20 мая, не смог выполнить главное обещание, которое он дал нардепам во время избрания на должность - провести 10 млн прививок за лето. На сегодня в целом с начала прививочной кампании одну дозу получили 9,2 млн человек, передает УНН.

Что говорил Ляшко

Так, еще будучи кандидатом на должность министра, тогда главный санврач дал амбициозное обещание на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 млн прививок. Это как минимум и гарантированно", - пообещал он присутствующим на заседании.

На следующий день свои слова Ляшко повторил в стенах Верховной Рады, после чего его кандидатуру поддержало большинство нардепов.

"Я вчера на комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины озвучил амбициозную цель, которую поставил для себя, в первую очередь, как цель, которую я должен достичь в первые 100 дней моей работы. Я сделаю все возможное, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать", - отметил он тогда с трибуны парламента.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19

Всего, по состоянию на 1 сентября, одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,2 млн человек. Отметим, что такое количество украинцев были привиты начиная с 24 февраля текущего года.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 сентября, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило 3,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9,2 млн прививок, за последние сутки из которых - более 157.

Добавим, что главный санврач Украины Виктор Кузин ранее немного подкорректировал обещания своего руководителя, заявив, что 10 млн прививок планируется сделать до конца осени, а не лета.

Также добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает кадровых изменениях в Кабинете министров Украины.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.

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