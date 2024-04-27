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До Румунії на старій "буханці" за 9 тисяч євро: ДПСУ викрила ще одну схему втечі ухилянтів за кордон

До Румунії на старій "буханці" за 9 тисяч євро: ДПСУ викрила ще одну схему втечі ухилянтів за кордон

Київ • УНН

 • 53699 перегляди

Семеро чоловіків заплатили 6-9 тисяч євро місцевому жителю, щоб той переправив їх через українсько-румунський кордон на старому автомобілі УАЗ, але прикордонники перехопили і затримали їх.

На Буковині прикордонники виявили та ліквідували ще один канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. На старому УАЗі 452, відомому в народі, як "буханка" ухилянтів пропонували завести у Румунію за 6-9 тисяч євро. Ціна поїздки для різних "туристів" варіювалась. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.

Семеро чоловіків домовились з місцевим жителем про перетин кордону в обхід пунктів пропуску. За це заплатили йому від 6 до 9 тисяч євро. У визначений час група вирушила в бік сусідньої країни на УАЗі, де їх все ж зустріли прикордонники.

– повідомили у ДПСУ.

Деталі

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного перетину держакордону з України в Румунію та оперативно спрацювали.

У Держприкордонслужбі розповіли, що під час затримання порушники намагались втекти, та їм це не вдалося.

У ході подальшої роботи прикордонники з’ясували, що семеро чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, це мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Харківської областей. На них усіх складено адмінпротокол щодо порушення державного кордону.

А їхній перевізник за свої дії відповідатиме згідно з Кримінальним кодексом. Йому закидають порушення вимог статті 332 Кримінального кодексу України.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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