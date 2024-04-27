Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу
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Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресеченияЭксклюзив
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ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении
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Восстановление за счет ВСУ
В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу
Семеро мужчин заплатили 6-9 тысяч евро местному жителю, чтобы тот переправил их через украинско-румынскую границу на старом автомобиле УАЗ, но пограничники перехватили и задержали их.
Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области
Украинские войска контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области на фоне продолжающихся ожесточенных боев с российскими войсками.
Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев
Тридцать четыре российские ракеты нанесли удар по Украине в течение ночи, некоторые из них были сбиты, что заставило президента Зеленского призвать партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны и вооружения для противодействия российскому террору и обеспечения победы над жизнью.
Одна из российских ракет, атаковавшая Львовскую область, упала в 15 км от польской границы - Премьер Польши
Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.
Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин
Российские войска интенсивно атакуют Часов Яр в Донецкой области, пытаясь захватить город, несмотря на значительные потери, но украинские войска контролируют ситуацию и не допустили врага к городу.
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко сегодня будут судить за то, что он в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с 4 жертвами.
Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"
Ситуация на линии соприкосновения обострилась после решения США о предоставлении военной помощи Украине: армия противника значительно активизировала свою деятельность на Купянском направлении и осуществила многочисленные атаки, которые были отбиты украинскими силами.
россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ
Россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций со сжиженным природным газом, угрожая, что когда она их найдет, это будет иметь противоположный эффект для европейской промышленности.
ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении
Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя жертвами во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и прокуратура будет ходатайствовать о его аресте без права внесения залога.
ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии
Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ушибами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами после дорожно-транспортного происшествия в Броварах с участием председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.