В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

На Буковине пограничники обнаружили и ликвидировали еще один канал незаконной переправки мужчин через государственную границу. На старом УАЗе 452, известном в народе, как "буханка" уклонистов предлагали завести в Румынию за 6-9 тысяч евро. Цена поездки для разных "туристов" варьировалась. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Семеро мужчин договорились с местным жителем о пересечении границы в обход пунктов пропуска. За это заплатили ему от 6 до 9 тысяч евро. В определенное время группа отправилась в сторону соседней страны на УАЗе, где их все же встретили пограничники. - сообщили в ГПСУ.

Детали

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке незаконного пересечения госграницы из Украины в Румынию и оперативно сработали.

В Госпогранслужбе рассказали, что во время задержания нарушители пытались убежать, но им это не удалось.

В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что семеро мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу, это жители Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей. На них всех составлен админпротокол о нарушении государственной границы.

А их перевозчик за свои действия будет отвечать согласно Уголовному кодексу. Ему вменяют нарушение требований статьи 332 Уголовного кодекса Украины.