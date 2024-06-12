Для відновлення української медичної системи потрібно в найближчі 10 років понад 14 млрд доларів - Ляшко
Київ • УНН
За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, протягом наступних 10 років необхідно понад 14 мільярдів доларів на відновлення української медичної системи, яка зазнала масштабних руйнувань і втрат у розмірі щонайменше 17,8 мільярда доларів через повномасштабну війну з росією.
Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив під час панельної дискусії в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024), яка проходить наразі в Німеччині, що понад 14 млрд доларів потрібно в найближчі 10 років для відновлення української медичної системи. Про це повідомила пресслужба МОЗ України, пише УНН.
Ціна відновлення медичної сфери України після наслідків повномасштабної війни, які зафіксовані вже зараз, складає більше ніж 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років. Однак росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші "швидкі", аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків. Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше 17,8 мільярда доларів,
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Міністр нагадав, що за понад 27 місяців внаслідок атак ворога було пошкоджено 1618 обʼєктів медзакладів та ще 214 зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Наразі отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо.
Також, за його словами, через війну близько 250 000 пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги. Кожна людина може отримати її абсолютно безоплатно. Так, МОЗ розбудовує реабілітаційну мережу на базі кластерних та надкластерних лікарень, аби зробити реабілітацію доступною рівномірно по всій країні.
Як зазначається, у 2024 році пропускна спроможність реабілітаційної системи України складає майже 10 тисяч терапевтичних сесій на день, що втричі більше, ніж на початку 2022 року.
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