Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил во время панельной дискуссии в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference - URC2024), которая проходит сейчас в Германии, что более 14 млрд долларов нужно в ближайшие 10 лет для восстановления украинской медицинской системы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины, пишет УНН.



Цена восстановления медицинской сферы Украины после последствий полномасштабной войны, которые зафиксированы уже сейчас, составляет более 14 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. Однако россия пытается уничтожить не только наши больницы, но и разрушает наши "скорые", аптеки, вывозит оборудование и лекарства, убивает наших медиков. Общие потери медицинской сферы от войны колоссальные - это минимум 17,8 миллиарда долларов, - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Детали

Министр напомнил, что за более чем 27 месяцев в результате атак врага было повреждено 1618 объектов медучреждений и еще 214 разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Наибольшие потери понесли медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. Сейчас получить исчерпывающую информацию о степени разрушения больниц на временно оккупированных территориях невозможно.

Также, по его словам, из-за войны около 250 000 пациентов ежегодно нуждаются в качественной реабилитационной помощи. Каждый человек может получить ее абсолютно бесплатно. Так, Минздрав развивает реабилитационную сеть на базе кластерных и надкластерных больниц, чтобы сделать реабилитацию доступной равномерно по всей стране.

Как отмечается, в 2024 году пропускная способность реабилитационной системы Украины составляет почти 10 тысяч терапевтических сессий в день, что втрое больше, чем в начале 2022 года.

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