Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами

В останні роки цифровий детокс став популярним трендом серед тих, хто прагне обмежити час, проведений за телефонами та екранами. УНН поспілкувався із практичним психологом Вікторією Серман, аби дізнатися як зробити це поступово та ефективно.

Цифровий детокс: що це таке і чому став популярним

Цифровий детокс - це свідома відмова від всіх гаджетів на якийсь певний час. Його мета полягає у тому, аби зменшити залежність від девайсів та відновити баланс між онлайн та офлайн-життям. Найчастіше популярність цифрового детоксу в останні роки пояснюють тим, що люди стали дуже перевантажені інформацією. Вони щодня стикаються із нескінченним потоком новин та контенту, що викликає стрес та втому.

Ще однією причиною є певна залежність сучасних людей від екранів. Надто довгий час, проведений перед екраном призводить до безсоння і знижує подальшу продуктивність. Також не менш важливою причиною є те, що люди почали усвідомлювати, що проводячи час в мережі впускають відчуття присутності "тут і зараз" і мають брак "живого спілкування".

Facebook назвали найтоксичнішою платформою для екоактивістів - дослідження

Як зменшити залежність від екранів

Я раджу контролювати час, проведений за гаджетами за допомогою будильників та екранного часу. Зменшувати цей час краще поступово: наприклад почати використовувати телефон на 30 хвилин менше, за тиждень скоротити екранний час ще на 1 годину - радить Вікторія.

Вона також пропонує домовитися із собою, аби відмова від гаджетів та девайсів пройшла для вас легше. Наприклад, психолог радить не користуватися телефоном, якщо ви ідете кудись пішки. Або не використовувати гаджети під час обіду чи вечері. Ви можете придумати для себе власні правила, головне аби вони виконувались.

Також раджу не використовувати телефон перед сном, тому що збуджується нервова система, що погано впливає на сон та самопочуття вранці відповідно - каже Вікторія.

Інформаційний детокс

Аби провести інформаційний детокс, психолог радить встановити для себе певні "тихі години" без соцмереж чи новинних сайтів, де ви зазвичай берете інформацію. Це можуть бути 2 години перед сном чи, якщо ви працюєте за комп'ютером, година обідньої перерви тощо. У вихідні варто спробувати влаштувати "день без інтернету", зайнявши себе чимось цікавішим.

Також передивіться кількість джерел, з яких ви зазвичай отримуєте інформацію. Нерідко людина підписана на десятки пабліків, які дублюють однакову інформацію. Оберіть 2-3 перевірені ресурси, зазвичай цього достатньо, аби бути в курсі важливих подій.

Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині

Детокс від соцмереж та користь від нього

"Цифровий детокс зробити абсолютно реально, але треба замінити гаджети чимось цікавим саме для вас", - підкреслює фахівчиня.

Це може бути спорт, творчість, зустрічі із друзями, книги тощо. Оберіть хобі, яке дійсно приносить вам задоволення і постарайтесь не використовувати під час цих занять телефон чи інші пристрої, аби повністю зосередитися на тому, що ви робите у конкретний момент. Користь від такого експерименту не змусить вас довго чекати.

Стан здоровʼя покращиться, нервова система стане більш спокійною, через це кращою стане і якість сну. Менше стресу, більше уваги до себе і навколишнього середовища, і найбільша користь - у вас зʼявиться дуже багато часу на інші справи - наголошує психолог.

Психолог пояснив різницю між панічною атакою та гострою реакцією на стрес

Як провести digital detox: практичні поради

За словами психолога, найкращим способом провести digital detox є поєднання його із чимось приємним, від зустрічі із друзями до цікавого вікенду з насиченою програмою. Також психолог радить обрати собі "напарника" у цій справі, з яким ви зможете підтримувати один одного, спілкуватися й обговорювати те, що турбує. Така "парна робота" може виявитись набагато ефективнішою, адже цифровим спілкуванням ми не рідко замінюємо живе. Втім є випадки, коли цифрова залежність може потребувати більш глибокого вивчення.

Моя рекомендація - поступово зменшувати використання гаджетів, щоб це дало більший і довгостроковий результат. Залежність від гаджетів, як і інші залежності, і вона просто так не пропаде, її можна замінити на інше. Значить є щось цінне для вас в цьому. Також можна звернутись до психолога і дізнатись причини саме вашої залежності до гаджетів та зменшити її всі відповіді є в вас - зазначає фахівчиня.

Страх та тривога: психолог пояснив різницю